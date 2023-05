Barbara D’Urso, addio Mediaset? Ma non è per la Rai: cosa sta succedendo

Si vociferano di diversi cambiamenti a Mediaset. Oggetto sempre Barbara d’Urso, La conduttrice di Canale 5 potrebbe infatti lasciare la rete del Biscione. Alcuni siti hanno parlato di un suo addio per la rete Rai ma a quanto pare il suo passaggio sarebbe su La7.

Al momento si tratta solo di un’indiscrezione, visto che né sulle reti di Berlusconi, né su quella di Urbano Cairo ci sono conferme. Ma andiamo a vedere nei dettagli il perchè di questo rumors

Barbara D’Urso fuori da Mediaset? Cosa sta succedendo

Sono in tanti a chiedersi cosa potrebbe condurre la presentatrice di Pomeriggio 5 qualora si concretizzasse l’ipotesi. Che possa essere lei a sostituire Massimo Giletti sempre più vicino al suo ritorno in Rai? Chissà, tutto è possibile. Eppure il nome della d’Urso non è affiancato solo a La7. C’è infatti chi prevede possa andare a condurre un nuovo reality show sulla nota piattaforma streaming.

Ma non è finita qui. Addirittura diversi retroscena la vedono passare in Rai come giurata di Ballando con le stelle. Non resta dunque che attendere le prossime settimane, anche perchè nemmeno la diretta interessata non si è ancora sbilanciata sulla questione.

Barbara D’Urso al posto di Selvaggia Lucarelli? Parla Milly

Come detto in precedenza in questi giorni si è parlato anche di un possibile approdo di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle. Addirittura qualcuno ha ipotizzato che la presentatrice potebbe prendere il posto della giornalista Selvaggia Lucarelli. Beh, a questi pettegolezzi, finalmente ci ha pensato la stessa Milly, rompendo il silenzio e mettendo soprattutto le cose in chiaro.

La Carlucci ha fatto sapere che al momento non smentisce nessuno. Nessuno è pedina di qualcuno, e con la D’Urso non ha mai avuto nulla di personale, anzi si sono viste più di una volta. Il fatto che tempo fa l’abbia invitata come ballerina per una notte e non si sia presentata questo non significa che non c’è un buon rapporto.