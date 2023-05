Gianni Sperti minacciato: l’opinionista di Uomini e Donne racconta tutto (FOTO)

ucceIn queste ore, Gianni Sperti ha svelato su Instagram di essere stato minacciato. L’opinionista di Uomini e Donne sta ricevendo molti insulti in questo periodo, proprio a causa delle posizioni alquanto nette che è solito prendere all’interno della trasmissione.

Proprio in questo periodo sta attaccando molto Aurora Tropea, rea di aver portato in studio delle false segnalazioni su Armando Incarnato. Ebbene, proprio i fan della donna hanno mosso delle minacce contro di lui. Vediamo cosa è successo.

Gianni Sperti è stato minacciato da fan di Aurora Tropea

Gianni Sperti ha pubblicato delle Instagram Stories all’interno delle quali ha svelato di essere stato minacciato da alcuni hater. Nello specifico, sono stati i fan di Aurora Tropea a mandargli dei messaggi in privato davvero molto aggressivi e perentori. Gianni, però, ha deciso di non rimanere in silenzio e di rendere pubbliche queste chat e, di conseguenza, tutta la situazione.

Nei messaggi in questione sono presenti delle palesi minacce. I fan di Aurora, infatti, hanno esortato l’opinionista di Uomini e Donne a smettere di prendere di mira la donna, altrimenti se ne pentirà. Nella chat in questione, poi, sono presenti anche dei tentativi di videochiamata fatti da queste persone. Sperti, noncurante di tutto, ha deciso di mostrare anche il nome dell’utente che ha mosso queste minacce.

L’opinionista di Uomini e Donne denuncia tutto

Dopo aver pubblicato questo contenuto, poi, Gianni Sperti ha commentato la situazione con un altro post. In tale occasione, l’opinionista ha detto di essere davvero basito dal fatto che certi fan possano essere in grado di arrivare a fare gesti così osceni, come minacciare un’altra persona. Successivamente, poi, Gianni ci ha tenuto a chiarire il suo punto di vista e la sua posizione a riguardo. In particolare, infatti, ha detto che nella sua vita non ha mai avuto paura di niente e di nessuno. Per tale ragione, le minacce non fanno alcuna leva sulla sua persona.

Ad ogni modo, la questione è divenuta virale e in molti stanno commentando quanto accaduto. Aurora, chiaramente, non dovrebbe essere responsabile di quello che fanno o dicono i suoi hater, tuttavia, sarebbe stato gradito un intervento da parte sua per dissociarsi da quanto accaduto. Questo, però, almeno per il momento, non si è verificato. Non resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità a riguardo