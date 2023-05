Alessandro Cecchi Paone e Simone nella bufera dopo il bacio hot all’Isola 2023: duri commenti

Come tutti i telespettatori dell’isola dei Famosi avranno avuto modo di vedere, durante la scorsa puntata del reality show, Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone si sono scambiati un bacio estremamente passionale.

Dopo aver scoperto di aver superato lo scorso televoto, infatti, i due naufraghi si sono baciati in maniera un po’ troppo spinta e la cosa ha generato un certo sgomento. Vediamo nel dettaglio quali sono stati i commenti sul web.

Il bacio passionale tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono dati un bacio estremamente passionale durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi. I due hanno scoperto di essere sopravvissuti al televoto contro Fiore Argento e Nathaly Caldonazzo ed hanno deciso di festeggiare con un bacio. La situazione, però, deve essergli un po’ sfuggita di mano, sta di fatto che non si sono contenuti ed hanno cominciato a baciarsi con una passionalità estrema.

La scena ha generato molto sgomento, sia tra i presenti in studio sia nel pubblico da casa. Molte persone hanno deciso di intervenire per dire la loro a riguardo. Se Vladimi Luxuria ha appoggiato la scelta dei due protagonisti, asserendo che se il bacio se lo fossero dati un uomo e una donna non avrebbe generato molto caos, c’è chi non la pensa in questo modo. Tante altre persone, infatti, hanno reputato il comportamento dei due un po’ troppo eccessivo.

I commenti di alcuni spettatori dell’Isola dei Famosi

Luca Vismara, ad esempio, è intervenuto sui social per dire di aver provato un certo disagio nel vedere il bacio hot tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Il protagonista non ne ha voluto fare una questione di sesso delle parti chiamate in causa, ma di gesto in sé. Darsi un bacio con la lingua in maniera così plateale è davvero poco elegante, sia che sia gay, etero o di qualunque natura.

Della stessa idea è stato anche Giacomo Urtis. Quest’ultimo, infatti, ha reputato il comportamento dei due naufraghi un po’ troppo esagerato e colmo di tanto esibizionismo. Insomma, a quanto pare, la situazione ha indignato non poche persone, per non contare tutti gli utenti del web che hanno commentato l’accaduto su Twitter. I due protagonista avranno modo di difendersi da tutte queste accuse? Non resta che attendere per scoprirlo.