Albano e Romina Power, perchè è finita? Parla la figlia Romina “Ecco come sono andate le cose…”

Romina Carrisi è stata ospite a Oggi è un altro giorno e in una lunga e commovente intervista ha ripercorso gli anni più belli e buoi della sua esistenza.

Serena Bortone con delle immagini e video ha ripercorso assieme alla sua ospite la sua infanzia, ponendole anche delle domande. Possiamo dire che si è tratta di un’intervista davvero emozionante dato che la figlia di Al Bano e Romina, come sempre si è espressa senza peli sulla lingua.

La difficile infanzia di Romina Carrisi

Romina Junior non ha fatto mistero di aver sofferto tanto per la separazione dai suoi genitori. Ma non solo, la giovane con le lacrime agli occhi ha ricordato anche tutte le volte che i suoi genitori partivano per lavoro e lei restava a casa con la tata, con la speranza di rivederli al più presto. Proprio dalla Bortone ha ricordato quando una volta uscita di casa non ha fatto in tempo a rientrare per salutare la madre e li si è ritrovata a chiamarla inutilmente per molti minuti.

La vita di Romina non è sempre stata rosa e fiori, anche perchè essere figlia di due artisti come i suoi genitori non è stato facile. La Carrisi ha ammesso che si è sentita sempre seconda, sempre la figli di… e non Romina. Oggi però tutto questo dolore è passato e ha capito che è il momento di guardare al futuro. Nel ricordare l’amore tra i suoi genitori, ha ripercorso anche il periodo in cui si sono lasciati…

Ecco perchè è finita tra Al Bano e Romina Power

Romina ha ammesso che tra i suoi genitori tutto è cambiato nel momento in cui Ylenia è scomparsa. Quello è stato per lei ma anche per tutto il resto della famiglia un dolore troppo grande che ha sconvolto. In questi casi, ha spiegato alla Bortone o ci si lascia o ci si ama per sempre…

E purtroppo Al Bano e Romina Power non sono riusciti a superare assieme questa logorante e misteriosa scomparsa della loro bambina.