Uomini e Donne, ex coppia svela lite con polizia: “Ci stavano mettendo sotto”

L’ex coppia di Uomini e Donne, formata da Sonny Di Meo e Sara Shaimi, ha raccontato in queste ore una brutta disavventura accaduta con la polizia. L’ex tronista di UeD ha svelato di essere stata in auto con suo marito quando, improvvisamente, ha avuto un malore e si è dovuta fermare in un bar per comprare un trancio di pizza.

Nella fretta, però, Sonny ha parcheggiato in divieto di sosta, ricevendo una multa da una poliziotta. La situazione, però, è degenerata nel giro di poco tempo sollevando un grosso polverone. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Il racconto della lite tra l’ex coppia di Uomini e Donne e la polizia

In queste ore, l’ex coppia di Uomini e Donne formata da Sonny e Sara si è resa protagonista di uno sfogo social a causa di una pesante lite con la polizia. La Shaimi ha svelato che, a seguito di una multa per divieto di sosta, la poliziotta in servizio avrebbe cominciato a trattare molto male i due ragazzi adoperando dei termini e dei modi poco consoni al suo ruolo.

Sonny avrebbe perso le staffe e avrebbe cominciato a rispondere in maniera alterata alla sua interlocutrice. La situazione è degenerata nel giro di poco tempo, sta di fatto che Sara ha ripreso tutto ed ha chiesto anche l’intervento di altri rinforzi da parte della polizia locale. Dopo una discussione durata oltre 40 minuti, poi., i due ragazzi si sono messi in auto per andare via. A quel punto, però, sarebbe accaduto l’impensabile.

La situazione degenera, sul web scoppia la polemica

Nello specifico, infatti, pare che l’esponente della polizia coinvolta in questa lite avesse fatto il dito medio ai due ex volti di Uomini e Donne, e non solo. Il guidatore che si trovava a bordo della volante della polizia avrebbe accelerato violentemente finendo quasi per mettere sotto Sonny. Quell’episodio ha sconvolto parecchio entrambi i ragazzi, specie Sara che, come tutti sapranno, è in dolce attesa.

La giovane, allora, ha voluto raccontare l’accaduto attraverso il suo profilo Instagram. Nel farlo, però, ha attirato anche molte critiche. Un utente, infatti, non ha creduto alla sua versione dei fatti, sta di fatto che ha accusato i due ragazzi di aver mentito e di aver inventato tutte queste scuse solo per attirare un po’ l’attenzione. Sonny ha replicato a tono mediante le sue IG Stories ed ha esortato l’autore di queste accuse a palesarsi invece di nascondersi dietro un profilo fake.