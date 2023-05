Uomini e donne: per Aurora si mette malissimo, Gianni mostre le prove che la inchiodano. Scatta la denuncia

Non si sa se ci sia Aurora Tropea di Uomini e Donne dietro gli account fake che scrivono a Gianni Sperti. Sta di fatto che l’opinionista sembra proprio essere sicuro di questo.

Il volto del programma di Maria De Filippi nelle scorse ore ha condiviso uno screenshot di alcuni messaggi ricevuti sui social da un profilo anonimo. Man on è tutto come rende noto l’opinionista, Gianni ha anche dichiarato di ricevere minacce di morte.

Gianni Sperti minacciato di morte: ecco i messaggi shock

Proprio ieri sera, Gianni Sperti, forse stufo per i continui messaggi di cattivo gusto che riceve ogni giorno ha deciso di vuotare il sacco e di dire a tutti realmente come stanno le cose.

L’opinionista ha mostrato addirittura gli screen delle minacce che riceve scrivendo accanto il suo pensiero. “Ho deciso di pubblicare una tra le tante minacce che ricevo. Un fan non può arrivare a tanto. A buon intenditore poche parole. P.s. Non ho paura di niente e di nessuno”

Chi ha seguito le recenti puntate di Uomini e Donne sa bene a cosa si riferisce Gianni con queste parole. Nei giorni scorsi, Sperti ha palesato il suo duro pensiero, facendo notare che con il ritorno di Aurora in studio diversi account fake lo stanno massacrando e per lui è molto strana questa coincidenza.

L’opinionista di Uomini e donne convinto che dietro i profili fake ci sia proprio la dama

Come detto in precedenza, Gianni Sperti si è detto convinto che dietro questi profili fake che lo massacrano con insulti e minacce ci sia proprio Aurora. La conferma secondo lui arriva nel momento in cui al ritorno della dama nel parterre tutti quegli account hanno ripreso ad insultarlo.

Stessa cosa accadeva anche prima che la Tropea lasciasse il format. Tale dubbio lo ha anche palesato direttamente alla dama che ovviamente ha negato. Ora però non ci resta altro che vedere cosa accadrà nelle prossime registrazioni