Al Bano: “So cosa è successo a Ylenia, ho parlato con chi l’ha vista”. Finalmente esce la verità

Al Bano ripercorre tutta la sua vita in una profonda intervista per Il Corriere della Sera. Il noto cantante di Cellino San Marco il prossimo 20 maggio compirà 80 anni e la sua è stata un’esistenza di successi, ma anche di grandi dolori.

Il primo tra tutti quello legato alla scomparsa della figlia Ylenia, seguita poi dalla separazione dalla sua ex moglie. A distanza di più di 20 anni, l’artista ha svelato per la prima volta cosa realmente è accaduto alla sua bambina e il perchè adesso non è più tra loro.

Ylenia Carrisi dopo quasi trent’anni la verità sulla sua scomparsa

Diversamente da quanto ha dichiarato Romina Carrisi nell’intervista a Oggi è un altro giorno, Al Bano ha precisato che la sua storia con la Power è finita perchè lei da tempo non era più la stessa e proprio in questa fase che il Maestro rivela cosa è accaduto ad Ylenia, scomparsa nel lontano 1994

Come più volte ha dichiarato, Romina non ha mai smesso di cercarla, invece, il cantante di si è fatto un altro tipo di idea. Carrisi ricorda Ylenia come “una ragazza straordinaria”. Racconta che studiava a Londra al King’s College e parlava diverse lingue tra cui il russo- Poi lui e Romina portarono con sé Ylenia negli Stati Uniti, dove dovevano girare il docufilm l’America perduta. E qui, precisamente tra Los Angeles e New Orleans, avvenne “l’incontro fatale”.

“Gli homeless. Gli artisti di strada. Ricordo un nero, si chiamava Masakela. Una sera la compagnia andò al cinema, ma io rimasi con Ylenia perché avevo notato qualcosa di strano. A un tratto cominciò a correre, e io dietro, lei gridava ‘fermate quell’uomo vuole farmi del male’, e quell’uomo ero io, gridavo ‘lasciatemi, è un problema di droga’. Mi seminò, la ritrovai il mattino alle 8. A sua madre disse che aveva rischiato la vita sulle acque del Mississippi”.

Dopo quel viaggio andarono a Venice el i sembrava fosse tutto tranquillo. Ad un certo punto però Ylenia disse che voleva scrivere un libro e per farlo doveva ripartire o meglio doveva recarsi in Belize, dove stavano gli homeless. Li disse che aveva vissuto in una capanna con un uomo che la minacciò di morte…

Ylenia annegata nel Mississipi: ecco cosa è successo

Da li poi il giorno della drammatica notte di capodanno. Lo stesso Al Bano ha provato a ricostruire ora per ora quello che sarebbe potuto accadere. Il cantante ha incontrato Masakela e gli ha detto che non l’aveva vista. Poi ha interrogato il guardiano del porto e gli ha detto che Ylenia era seduta in riva al fiume, lui la avvisò: non puoi stare qui.

Ma Ylenia non se ne andava. Il guardiano insistette, allora lei gli disse ‘io appartengo alle acque e si tuffoò nel fiume”. E dopo aver ascoltato queste parole che Carrisi ha capito che il guardiano gli stesse dicendo la verità dato che Ylenia diceva sempre questa frase da bambina prima di ogni tuffo e nuotava a farfalla.