Uomini e Donne spoiler 5 maggio: baci tra gli over, sfuriate e nuove segnalazioni

Venerdì 5 maggio andrà in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. Contrariamente a come accade di solito, questa volta Maria De Filippi ha deciso di cominciare dai più giovani.

Nella puntata di ieri, infatti, è stato mostrato il contenuto della prima parte della registrazione effettuata il 30 aprile e si è parlato del trono classico. Quest’oggi, dunque, si parlerà principalmente del trono over.

Pianti e discussioni a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 5 maggio di Uomini e Donne rivelano che si continuerà da dove si è interrotta la scorsa messa in onda. A tal riguardo, si continuerà a parlare del trono classico inizialmente. Nicole scoppierà in lacrime in quanto è rimasta molto delusa dal comportamento dei suoi corteggiatori. In seguito, poi, si terminerà il blocco dedicato a Luca. Il ragazzo è uscito con tre ragazze, ma ne ha baciata solo una. Quest’oggi, dunque, vedremo se si sbilancerà un po’ di più sul loro conto.

Una volta archiviate le vicende del trono classico, che eccezionalmente sono state trattate prima di quelle inerenti il trono over, si passerà a questi ultimi. Tra gli adulti ci saranno momenti molto concitati. La conduttrice partirà da Claudio e Gabriella. I due sveleranno cosa hanno fatto durante la loro ultima esterna e racconteranno di essersi dati un bacio molto passionale.

Spoiler 5 maggio: Armando conosce una nuova dama e litiga con Gianni

Nel corso della puntata del 5 maggio di Uomini e Donne, poi, vedremo che Carla si intrometterà e dirà di essere rimasta molto delusa dal comportamento di Claudio. La donna ammetterà di essersi sentita offesa dalle sue parole e dai suoi comportamenti, pertanto sbotterà contro di lui, dando luogo ad una delle sue scenate. I presenti in studio non potranno fare a meno di essere a metà tra l’essere divertiti e sconcertati.

Armando Incarnato, poi, dirà di aver conosciuto una nuova ragazzi. I due sono usciti solo una volta, tuttavia, sembreranno conservare un buon ricordo dell’uscita. Per tale motivo, ammetteranno di voler continuare a frequentarsi. Gianni Sperti, poi, interverrà per attaccare il cavaliere sul suo lavoro. Gemma Galgani sarà senza corteggiatori. La donna, infatti, non sta uscendo con nessuno. Anche Riccardo Guarnieri sta vivendo un momento piuttosto fiacco. Dopo aver chiuso con una donna con cui stava uscendo, per lui non ci saranno grosse novità.