Uomini e donne oggi: Maria perde le staffe e bacchetta le dame, Nicole nel mirino

E’ da poco terminata la puntata di Uomini e donne e largo spazio anche oggi è stato dedicato a Nicole. La tronista si è seduta di fronte ai suoi due corteggiatori e Maria dopo aver visto la strana reazione di Carlo Alberto davanti a delle dichiarazioni della Santinelli ha deciso di dire la sua, mettendolo in difficoltà.

La De Filippi poi è intervenuta mettendo in riga anche alcune dame che pare deridono la Santinelli alle sue spalle

Nicole Santinelli mette in discussione Carlo interviene Maria

Nella puntata di oggi di Uomini e donne Nicole ha messo di nuovo in dubbio il percorso e il reale interesse di Carlo nei suoi riguardi. La tronista infatti ci è rimasta male ancora una volta che il suo corteggiatore non è andato a cercarla dopo la puntata. Infatti, avrebbe tanto desiderato che Carlo chiese di lei o che magari si presentasse in camerino.

Ma ecco che al posto del giovane palestrato a farle una sorpresa ci ha pensato Andrea. Il medico si è presentato in camerino e dopo aver chiacchierato tra di loro c’è stato un lungo e appassionante bacio. A questo punto Carlo è rimasto impietrito ma ancora una volta ha porvato a giustificare il tutto. A prendere parola allora ci ha pensato Maria che ha fatto notare al corteggiatore il suo atteggiamento troppo accondiscendente. In questo caso non è possibile che non si arrabbi o che non dica alla tronista “Ma chi ti credi di essere”!

Uomini e donne oggi_ Maria bacchetta le dame

Oltre questo,ovvero all’atteggiamento di Carlo, Nicole Santinelli si lamenta perché alcune dame del parterre ridono alle sue spalle e pare la insultino quando si trova al centro studio e vanno in onda le loro esterne. “Le dame mi insultano dietro a bassa voce, ridono quando ci sono le nostre esterne”, dichiara rammaricata la tronista.

Gianni Sperti fa notare che Roberta dice tutto con il microfono e Tina Cipollari afferma che chiunque può commentare e dire la propria. Maria però non la vede così è dice apertamente che “Gli insulti non sono giustificati comunque. Lei è ha parlato di insulti. Sono due cose completamente diverse!”. Aurora Tropea conferma il racconto di Nicole.