Un posto al sole anticipazioni. Roberto e Marina adotteranno Tommaso? Colpo di scena

Grandi colpi di scena attendono i telespettatori di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che la resa dei conti tra Roberto Ferri, Marina Giordano e Lara Martinelli sembra ormai avvicinarsi . Ben presto, infatti, gli inganni di Lara verranno alla luce e per la donna inizieranno non pochi problemi, primo tra tutti l’ira dell’imprenditore.

L’uomo, infatti, avrà imparato a volere molto bene al piccolo Tommy che crede davvero essere suo figlio. Alla notizia che così non è potrebbe reagire con una proposta inattesa a Marina: adozione in vista?

Un posto al sole anticipazioni: Marina smaschera Lara?

In questi giorni abbiamo visto, come del resto stiamo vedendo ancora Marina molto presa dalla situazione di Roberto. La donna crede che piano piano perderà suo marito a causa della Martinelli. Nel dettaglio Lara con la scusa di Tommaso è riuscita in un certo senso a conquistare il Ferri allontanandolo dalla moglie. I continui malesseri del piccolo però stanno facendo preoccupare e non poco la donna, che sembra aver capito qualcosa. Marina infatti crede che dietro i continui peggioramenti del bambino ci sia proprio la mano della Martinelli

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che il Ferri ben presto inizierà ad aprire gli occhi e a nutrire qualche sospetto su Lara. Com’è possibile che Tommy stia sempre male? Impossibile, per il dottor Ferri trovare una risposta! Anche per questo deciderà, a breve, di far visitare il piccolo anche fuori Napoli da medici più specializzati .

Anticipazioni: Roberto e Marina potrebbero adottare Tommaso

Di conseguenza Roberto potrebbe scoprire, finalmente, tutti gli altarini messi su da Lara con il solo obiettivo di allontanarlo da Marina e prendere, possibilmente, il suo posto. Inoltre, facendo esami approfonditi potrebbe anche scoprire che in realtà Tommaso non è suo figlio, come le ha fatto credere la Martinelli.

Ovviamente se ciò accadesse il Ferri prenderà malissimo l’idea di non essere il padre biologico ma proprio per non allontanarsi da lui potrebbe chiedere a Marina di adottarlo. Come reagirà la Giordano?