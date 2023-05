Un posto al sole, anticipazioni venerdì 5 maggio: doppio appuntamento, Alberto ora si fa pericoloso

Il 5 maggio dopo lo stop della puntata del primo va in onda un doppio appuntamento che sicuramente farà molto piacere ai fan. Le anticipazioni ci fanno sapere che al centro della trama troveremo Alberto pronto alla sua vendetta. Il Palladini non accetta affatto che Clara voglia lasciarlo e che avrebbe deciso di andare via dalla città.

L’avvocato vorrà vendetta e si presenterà al Caffè Vulcano minacciando di denunciare il responsabile del video che ha distrutto la sua famiglia. Intanto tra Franco e Angela continuerà a esserci il gelo. Il Boschi sentirà sua moglie parlare male di lui con Viola e non la prenderà per nulla bene. Crescerà invece la distanza tra Marina e Roberto, soprattutto dopo che la Giordano avrà ascoltato una telefonata dolce tra i due.

Un posto al sole 5 maggio: Alberto vuole vendetta, Franco e Angela in crisi

Alberto non ha preso bene il fatto di essere stato lasciato da Clara. Il Palladini non vuole perderla e per questo motivo andrà al caffè Vulcano come una furia. L’avvocato perderà le staffe davanti a tutti e minaccerà di voler denunciare chi ha girato il video nel locale.

Intanto, le tensioni tra Franco e Angela non accennano a diminuire e nel corso del tempo i due sembrano sempre più distanti. Le tensioni provocate dall’allarme gravidanza e dalla crisi lavorativa che ha colpito il Boschi, hanno portato marito e moglie a scontrarsi. Il tutto peggiorerà quando il Poggi scoprirà la moglie parlare male di lui con Viola.

Anticipazioni: Roberto e Lara sono partiti

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Lara e Roberto partiranno per portare Tommaso dai migliori specialisti.

Marina è rimasta a Napoli e appena tornato il Ferri, la Giordano, che deciderà di tenerlo d’occhio. La donna ascolterà una conversazione registrata tra suo marito e la Martinelli, che la farà ancora più infuriare.