Un passo dal cielo, stop alla programmazione: cosa succede ai due ultimi episodi

Stop alla programmazione di Un passo dal cielo: la Rai cambia tutto

Si è conclusa a breve anche questa nuovissima e travolgente stagione di Un passo dal cielo. Ieri 4 maggio è andata in onda l’ultima puntata di questa settimana dato che dalla prossima è previsto uno stop di programmazione. La Rai infatti ha apportato delle modifiche sostanziali ai propri palinsesti in seguito all’acquisto dei diritti tv dell’Europa League.

Con ben due italiane (Roma e Juventus) impegnate nelle semifinali della competizione europea, infatti, la tv di Stato ha deciso di “strappare” l’esclusiva di Sky e trasmettere in chiaro l’andata Juventus-Siviglia e la gara di ritorno tra Roma e Bayer Lekeverkusen, che si disputeranno proprio il giovedì sera.

Un passo dal cielo, finale con un doppio appuntamento

Battuta d’arresto per Un passo dal cielo 7. La fiction con Enrico Ianniello e Giusy Biscemi è andata in onda il 4 maggio con al sua sesta puntata. Dalla prossima settimana prossima dovrà “spostarsi” nel palinsesto di Rai 1. Quella di ieri è stata l’ultima puntata in onda di giovedì sera.

Il settimo episodio sarà trasmesso domenica 7 maggio, mentre l’ultima puntata il giorno successivo, lunedì 7 maggio. Un gran finale in fretta e furia per la serie per lasciare spazio al calcio europeo.

Cosa succederà negli ultimi episodi?

Cosa vedremo negli ultimi episodi di Un passo dal cielo? Quello che tutti si aspettano è vedere un lieto fine tra le coppie. Nello specifico c’è molta attesa nello scoprire se Gregorio perdonerà la sorella di Vincenzo che per lungo tempo gli ha mentito sulla morte della moglie.

Lo stesso anche per Carolina, dopo aver confessato al commissario che l’ha tradito adesso il pubblico attende una riconciliazione. Alla fine, resta da capire se finalmente tutti gli indizi porteranno a Pedron per arrestarlo. Insomma, due appuntamenti che sicuramente terranno con il fiato sospeso.