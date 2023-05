Armando Incarnato fidanzato, nuova segnalazione sul cavaliere: ecco la foto che lo inchioda

In queste ore in rete è spuntata una nuova foto di Armando Incarnato in compagnia di una donna misteriosa. Si tratta di una bellissima ragazza, mora e di bell’aspetto.

Come ben sanno gli appassionati di Uomini e donne il cavaliere spesso è finito nel mirino degli opinionisti ma anche di alcune dame per via di una presunta relazione che avrebbe da anni. Beh, ecco che in queste ore sta circolando una nuova foto che merita attenzione.

Armando Incarnato pizzicato in dolce compagnia: chi è la donna nella foto?

Come detto in precedenza, Armando Incarnato è stato spesso messo in discussione sia da parte degli opinionisti ma anche dal pubblico a casa. Quello che nessuno ad oggi riesce a spiegarsi è perchè il cavaliere ad oggi non ha mai trovato una donna nel programma di Maria De Filippi. A dare una spiegazione a tutto, forse questa nuova segnalazione, che lascia molto perplessi.

Nello scatto in questione si vede il quarantenne in compagnia di una bellissima ragazza. E sicuramente come avranno notato in tanti, la giovane rispetta molto i suoi canoni di bellezza… I due sembrano molto complici anche perchè Armando da dietro la avvolge in un abbraccio affettuoso. Chi è questa ragazza? Ma sopratutto come si giustificherà Incarnato?

Armando nel mirino di Aurora Tropea

Nelle puntate scorse di Uomini e donne andate in onda su Canale 5, con Armando Incanrato è accaduto davvero di tutto. Il cavaliere dopo una serie di litigi in studio con Aurora e Riccardo è finito addirittura a mettere le mani addosso a Guarnieri.

Una scena censurata dalla padrona di casa, ma che comunque è venuta fuori grazie alle anticipazioni date da Lorenzo Pugnaloni. Aurora è convinta che Incarnato abbia un manager e che stia nel programma solo per farsi pubblicità e fare serate. Lei dice di avere le prove e di essere pronta a smascherarlo davanti a tutti. Prove che ancora oggi non sembrano però arrivare…