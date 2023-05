Ylenia Carrisi è morta, Albano confessa tutto: “Era sotto effetto di stupefacenti…”

In una recente intervista, Albano per la prima volta ha svelato dettagli inediti della sua vita privata, parlando in particolar modo di un dolore che ancora oggi lo distrugge. La scomparsa di Ylenia Carrisi sua prima figlia, lo ha logorato fino al punto di vivere un vero e proprio momento buio.

A differenza di sua moglie, Carrisi è sempre stato convinto che Ylenia sia morta nelle acque gelide del Mississipi e solo ora, ha svelato altri particolari su quella terribile notte del gennaio 1994.

Ylenia Carrisi è davvero morta? Parla Albano

Secondo Al Bano sarebbero state le sostanze stupefacenti ad uccidere Ylenia Carrisi. Ad un quarto di secolo dalla scomparsa anni della primogenita, un po’ di tempo fa il cantautore di Cellino San Marco ha rotto il silenzio dicendo: “Già una volta, sotto l’effetto di stupefacenti, era entrata nel Mississippi, rischiando la vita. Ho nutrito per anni la speranza, ma oggi so che se n’è andata tra le acque del fiume!

L’ex marito di Romina Power, come anticipa un noto magazine, ha reso noti dei particolari inediti sull’incubo vissuto a New Orleans. Ovvero quando si è messo alla ricerca di Ylenia, avvistata per l’ultima volta nella città della Louisiana. Carrisi ha fatto sapere di aver incontrato e parlato di persona con Masakela, il ragazzo di colore che avrebbe vissuto con Ylenia. Lui ha dichiarato di non averla vista quella notte e che è uscita da sola.

Allora si è diretto verso il porto dove qui il guardiano ha confermato di averla notata. L’uomo ha raccontato che Ylenia era seduta sul letto del fiume e che più volte era stata invitata ad andare via. Lei avrebbe risposto che ‘io appartengo alle acque e si tuffò nel fiume”.

La figlia di Al Bano e Romina sarebbe stata sotto effetto di stupefacenti

A parlare di stupefacenti è stato proprio Albano Carrisi anche nella sua ultima intervista fatta di recente a Il fatto quotidiano. Il cantautore ha spiegato che sua figlia ne facesse uso e una sera ne ha avuto la conferma. Una sera Carrisi dopo che sua figlia era entrata a casa, ha notato in lei uno strano atteggiamento e mentre tutti uscirono decise di stare con lei.

Beh, ad un certo punto, la ragazza iniziò a correre per strada dicendo che un uomo la inseguiva. Quell’uomo era proprio Al Bano e si è trovato costretto a dire alle persone gridando: ‘lasciatemi, è un problema di droga’.