Uomini e Donne, Armando Incarnato è ricco? Ecco che lavoro fa

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne verrà a galla un mistero che riguarda il lavoro di Armando Incarnato, lo storico cavaliere del trono over verrà interrogato da Gianni Sperti sul suo tenore di vita e sul come riesca a permetterselo.

Infatti, chi lo segue sui social può vedere come è sempre alla guida di auto di lusso ma in tanti hanno anche notato la sua bellissima casa, con tanto di piscina. Il cavaliere del dating show di Canale 5 non ha mai fatto mistero di essere abbastanza ricco e potersi permettere molti lussi. Ma che lavoro fa di preciso? E perchè non ne parla mai?

Uomini e donne: mistero sul lusso di Armando Incarno

Nella puntata di Uomini e Donne, registrata domenica 30 aprile, Gianni Sperti ha fatto una serie di domande ad Armando Incarnato sul suo lavoro. Il cavaliere ha risposto di ”non lavorare” e di non poter parlare della sua situazione professionale, scatenando così la curiosità dell’opinionista che ha chiesto: «Ma se hai un alto tenore di vita, come fai a non lavorare?»

Il mistero si è infittito ancora di più quando, rivolgendosi alla conduttrice Maria De Filippi, Armando ha precisato: «Non lo posso dire per quella situazione che tu sai». Perchè tanto mistero? Quello che sappiamo con certezza è che Incarnato ha preso parte ad alcuni film nel ruolo di attore come Gomorra, ma è anche un imprenditore.

Armando Incarnato proprietario di una serie di saloni di bellezza

Tempo fa sempre nel salotto di Uomini è donne è uscito fuori che Armando è titolare di una serie di saloni di bellezza gestiti dalla ditta individuale Exclusive Luxury Hair di sua proprietà.

Il volto televisivo si è dedicato a questa attività dopo aver interrotto gli studi di Giurisprudenza a Napoli e dopo aver fatto i lavori più disparati: dal barman al corriere, passando per responsabile di un reparto di supermercati.