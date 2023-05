Riccardo Guarnieri una furia, nuova sfuriata del cavaliere: volano bordate pesanti

Si continua a parlare di Riccardo Guarnieri e id quello che è successo non tanto tempo fa. Il cavaliere ha risposto alle frecciate di Ida Platano e Alessandro Vicinanza attraverso una nuova intervista per Uomini e Donne Magazine. Nello specifico qualche giorno fa ha condiviso su Instagram una frase che è stata tradotta come un attacco verso la coppia.

“Ogni re sul trono, ogni pagliaccio nel suo circo“, ha scritto. Impossibile non pensare che si trattasse di una frecciata alla sua ex e al suo nuovo compagno. Ora però Riccardo ha deciso di dire realmente le cose come stanno

Riccardo Guarnieri lancia una nuova stoccata ad Ida e Alessandro

Facendo riferimento a quella frase, Riccardo ha fatto sapere che non si riferiva affatto alla sua ex e ad Alessandro. Il motivo per cui l’ha pubblicata è semplicemente perchè gli piace il suo significato, ovvero che il tempo mette sempre tutto al suo posto. Infatti, sottolinea che questa è la seconda volta che le sue parole vengono travisate.

Ma perché allora Ida e Alessandro rispondono alle sue Stories su Instagram sebbene non siano state direttamente chiamate in causa? Beh a rispondere ci ha pensato proprio il cavaliere con una bella bordata: “In realtà non saprei. Forse per marciarci? E pensare che qualche tempo fa è stato detto a me che sono un irrisolto…”

Il percorso del cavaliere tarantino a Ued

Nel corso di questa lunga intervista, Riccardo ha parlato anche del suo percorso a Ued. Nello specifico si è detto dispiaciuto per le varie litigate in studio e per tutte le volte che è stato messo in discussione.

Inoltre, ha speso belle parole anche per Roberta sottolineando di averla conosciuta più quest’anno che quando sono stati assieme. Riccardo crede che con la dama di Cassino non si siano presi dal verso giusto, ma sa già che da parte di lei non c’è intenzione di riprendere una frequentazione.