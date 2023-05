Quanto guadagna Maria De Filippi? Svelate cifre da capogiro per la conduttrice

In molti si saranno chiesti, almeno una volta nella vita, quanto guadagna Maria De Filippi? Ebbene in queste ore sono emerse delle notizie davvero sconcertanti a riguardo. Ricordiamo, infatti, che la conduttrice detiene al 50% la società denominata Fascino.

Inoltre, è anche co-fondatrice della casa discografica 21Co, la quale si occupa di promuovere e lanciare nel mondo della musica i talenti provenienti da Amici. A tal riguardo, detiene il 40% delle quote. Attraverso un’analisi fatta dal sito ItaliaOggi.it, adesso siamo in grado di dirvi quanti sono stati gli incassi fatti dalla conduttrice nell’ultimo anno.

Ecco i ricavi delle aziende di Maria De Filippi

Quanto guadagna Maria De Filippi? Questa è una domanda che spesso i fan della conduttrice si saranno chiesti. Ebbene, quest’oggi scopriremo a quanto ammontano gli utili della donna maturati grazie al successo delle sue trasmissioni del suo lavoro in TV. C’è da precisare che quest’anno, la Fascino è riuscita a registrare degli incassi notevolmente più elevati rispetto a quello precedente. Entrando maggiormente nello specifico, infatti, pare che l’ammontare annuo guadagnato nel 2022 sia pari a 75,3 milioni di euro.

Si tratta quasi del 15% in più di quanto guadagnato lo scorso anno. Anche in merito agli utili i risultati sono estremamente soddisfacenti. A tale riguardo, infatti, si parla di 11, 8 milioni di euro punto nel 2021, invece, essi arrivavano a 6,4 milioni. Si può dire, dunque, che l’azienda possa ritenersi ampiamente soddisfatta dei grandissimi successi ottenuti negli ultimi tempi.

Ecco quanto guadagna la conduttrice Mediaset

Entrando maggiormente nello specifico, però, attraverso un’analisi di tali dati è possibile riuscire a scoprire anche quanto guadagni Maria De Filippi all’anno. Più precisamente, in questa circostanza siamo in grado di dirvi quanto ha guadagnato l’anno scorso. La quota data a Maria De Filippi per le azioni che gestisce sia alla Fascino, sia alla casa produttrice di musica è pari a 5.9 molino di euro. Il totale complessivo, invece, è pari a 11,6 milioni.

Si tratta di cifre decisamente elevate, tuttavia, è necessario tenere conto che questi guadagni provengono da tante trasmissioni ideate e, in certi casi anche condotte, dalla presentatrice. Basti pensare, ad esempio, a Uomini e Donne, che giorno dopo giorno matura ascolti sempre più elevati. O, ancora, Temptation Island,. He quest’anno tornerà in onda dopo un periodo di pausa, Tu sì que vales, C’è posta per te e molto altro.