Loredana Bertè è stata operata, la sorella svela come sta: ecco le sue condizioni

Un po’ di tempo fa, sul profilo Instagram di Loredana Bertè, era apparso un post davvero preoccupante in quanto la donna dichiarò che si sarebbe operata urgentemente. La cantante è sempre stata molto vaga in merito ai suoi problemi di salute, tuttavia, ci tenne a precisare che, per fortuna, non si trattasse di nulla di irrisolvibile.

Ebbene, in questi giorni la protagonista si è sottoposta al tanto atteso e preoccupante intervento. Come sarà andato? A raccontare qualcosa in più sulla faccenda è stata sua sorella Leda. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Loredana è stata operata: ecco come sta, le parole della sorella Leda

Come sta Loredana Bertè dopo essere stata operata? La cantante lo scorso 18 aprile pubblico un psot su Instagram in cui annunciò la cancellazione di tutti i suoi tour prefissati nei prossimi mesi. Il motivo risiedeva in alcuni problemi di salute che avrebbero reso incompatibile la partecipazione di Loredana ai suoi concerti. Pertanto, tutto il tour è stato rinviato al prossimo autunno o, forse, addirittura alla prossima primavera.

Questo, naturalmente, sarebbe dipeso dall’evolversi delle sue condizioni di salute. Ebbene, a dare qualche delucidazione in più sulla faccenda è stata la sorella della cantante. Leda, infatti, ha rilasciato un’intervista sul magazine Di Più in cui ha svelato l’esito dell’operazione. Stando a quanto rivelato, pare che l’intervento sia chirurgicamente riuscito. Per fortuna, dunque, Loredana non sembra essere attualmente in pericolo di vita. Naturalmente, però, c’è da dire che, come spesso accade in questi casi, è necessario attendere il decorso post operatorio per scongiurare ogni tipo di pericolo.

Il rapporto tra le due donne e il ritorno del tour

La sorella di Loredana Bertè ha ammesso di essere stata molto in ansia per la cantante prima che venisse operata. La scoperta di questo problema, infatti, l’ha turbata parecchio. Le due donne sono legate da un affetto molto particolare. Si vogliono tantissimo bene, ma hanno fatto delle scelte di vita totalmente differenti che, nel corso degli anni, le hanno portate a separarsi.

Come rivelato in una precedente intervista, però, le due ci sono sempre l’una per l’altra e sanno che possono contare sull’appoggio reciproco. Ad ogni modo, tornando al problema di salute di Loredana, Leda ha ammesso che la donna si sia lasciata il peggio alle spalle. Adesso, quindi, le cose dovrebbero andare verso un graduale miglioramento. Chissà, dunque, se Loredana non riuscirà a tornare sul palco già dai prossimi mesi.