Loredana Bertè operata d’urgenza: come sta la cantante, parla sua sorella

Ore di ansia per la grande artista Loredana Bertè. La cantante come già annunciato un mese fa ha dovuto annullare il suo tour per problemi di salute.

Attorno alle condizioni della rocker si è creato un giallo, in quanto non è stato svelato il problema che l’ha costretta allo stop forzato. Vediamo insieme tutti i dettagli

Loredana Bertè operata: come sta oggi la cantante

Qualcuno ha avanzato addirittura scenari cupi. Ora è la sorella Leda Bertè ad informare i fan su come stanno realmente le cose. In un’intervista rilasciata al magazine Di Più, la donna ha spiegato che l’intervento chirurgico è andato bene e che la congiunta non si trova in pericolo di vita, come qualcuno aveva provato ad ipotizzare.

La sorella di Loredana ha fatto sapere che appena le è giunta voce che la cantante doveva operarsi si è molto preoccupata. Per chi non lo sapesse Leda e Lory non hanno un ottimo rapporto, ma nei momenti di difficoltà sono sempre pronte a sostenersi. A quanto pare ad oggi l’asrtista si è lasciata alle spalle il peggio anche se al momento deve stare ancora al riposo. Restano ancora misteriose le cause del suo malessere.

Il difficile rapporto tra Loredana e Leda

Le due sorelle Bertè hanno avuto e tutt’ora hanno un rapporto particolare e complesso. In una intervista di qualche anno fa rilasciata a Storie Italiane (Rai Uno), fu la stessa Leda a spiegare che lei e Loredana sono “sorelle un po’ strane”. Entrambe hanno scelto strade diverse, tanto che per lungo tempo non si sono nemmeno parlate.

Leda aveva anche raccontato di aver ricoperto sempre il ruolo di sorella maggiore pronta a dare una mano alle proprie care nel momento del bisogno. Fu lei a stare vicina a Mia Martini quando la compianta artista passò un periodo buio.