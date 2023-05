Carlo Conti e Maria De Filippi hanno un segreto che li lega: rivelazione inaspettata

Carlo Conti ha recentemente rilasciato un’intervista ai microfoni di SuperGuidaTv in cui ha parlato di Maria De Filippi e del rapporto splendido che li unisce. Malgrado i due siano spesso rivali dal punto di vista televisivo e lavorativo, nella vita privata le cose starebbero in maniera del tutto differente.

Nello specifico, infatti, il conduttore di Tale e Quale Show ha svelato che lui e queen Mary sono legati da un segreto inaspettato che rappresenta il fulcro della loro amicizia. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

L’amicizia tra Carlo Conti e Maria De Filippi: spunta un segreto

Come spesso capita nel mondo della televisione, essere rivali nel lavoro non equivale ad essere rivali anche nella vita privata. Questo è il caso di Carlo Conti e Maria De Filippi. In una recente intervista, infatti, il presentatore ha dichiarato di essere molto legato affettivamente alla sua collega. I due, anche se hanno ritmi di vita differenti e tanti impegni, sanno di esserci sempre l’uno per l’altra.

Ogni tanto, infatti, basta anche solo un messaggio per ricordarsi del loro affetto e di quanto si vogliano bene. Nel fare queste confessioni sul rapporto con Maria, poi, Carlo ha svelato anche un piccolo segreto che li unisce. La De Filippi, infatti, tanti anni fa compì un gesto davvero molto gradevole nei riguardi del conduttore. Nello specifico, regalò a suo figlio la sua prima canna da pesca. Si tratta di un gesto semplice che, tuttavia, Carlo e tutta la sua famiglia apprezzarono moltissimo.

Le altre confessioni del conduttore Rai

Questo aneddoto è stato raccontato da Carlo Conti per dimostrare quanto, effettivamente, lui tenga a Maria De Filippi e anche lei sia legata a lui. Il conduttore, poi, ha ripercorso anche le tappe della sua amicizia e stima nei riguardi di Maurizio Costanzo. Quando fu ospite nel suo show, infatti, Carlo si mise a nudo e raccontò retroscena della sua vita inaspettati.

Nel ricordare questa esperienza, il conduttore ha detto di emozionarsi ancora oggi. Passando alla sua vita professionale, poi, Conti ha svelato che desidererebbe tanto far tornare in onda un programma che ha segnato la sua infanzia, stiamo parlando di Rischiatutto. Poter riportare in auge e condurre un programma del genere sarebbe per Carlo un’esperienza davvero meravigliosa. Accadrà mai? Staremo a vedere.