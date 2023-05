Uomini e donne oggi: Carlo in lacrime racconta il suo dramma, pubblico commosso

Nella puntata in onda oggi a Uomini e donne si è tornati a parlare di Nicole. La tronista dopo aver discusso con i suoi corteggiatori è scoppiata in lacrime uscendo dal programma.

Dopo poco però su intervento di Maria a piangere è stato anche Carlo Alberto, che con l’aiuto della padrona di casa ha finalmente svelato i suoi scheletri nell’armadio.

Carlo Alberto scoppia in lacrime e parla della sua difficile infanzia

A quanto pare Carlo non ha avuto un’infanzia facile. C’è da dire che nelle prime esterne con Nicole già lo aveva raccontanto ma senza andare nei minimi dettagli. Questo sul malessere interiore che si porta da anni, con il tempo lo hanno fatto cambiare molto, motivo per cui ad oggi è chiuso e spesso ha paura di aprirsi.

Inoltre, Carlo con l’aiuto di Maria è riuscito anche a parlare del suo sentirsi sempre inferiore agli altri, e il tutto per colpa di ciò che ha subito da piccolo. In età adolescenziale era molto più in carne di oggi, lui si è definito un bambino obeso e come purtroppo spesso accade era vittima di bulli. Per anni è stato preso di mira da i suoi compagni che rivedano del suo aspetto fisico. Poi con il passare del tempo, si è deciso a voler cambiare diventando oggi il ragazzo palestrato che vediamo…

Uomini e donne oggi: Armando ha conosciuto una dama

Una volta archiviate le vicende del trono classico, si è passati poi agli over. Tra gli adulti ci saranno momenti molto concitati. La conduttrice partirà da Claudio e Gabriella.

I due hanno svelato che durante la loro ultima esterna si sono dati diversi baci passionali. Alla fine largo spazio anche ad Armando che sta conoscendo una nuova ragazza. I due sono usciti solo una volta, tuttavia, sembrano conservare un buon ricordo dell’uscita e sono entrambi d’accordo sul continuare la conoscenza.