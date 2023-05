Tina Cipollari è cambiata, poche parole e sguardi assenti a Ued: è davvero arrivata la querela?

In molti da casa hanno notato il cambiamento di Tina Cipollari nelle ultime puntate.

Dopo la sfuriata con Elio e le minacce di querela qualcuno crede che la denuncia sia partita davvero. Il motivo è molto semplice l’atteggiamento dell’opinionista è totalmente cambiato.

Tina Cipollari cambiata dopo la sfuriata con Elio a Uomini e donne

Nelle puntate precedenti i telespettatori appassionati di Uomini e donne hanno assistito ad un duro scontro tra Tina ed Elio. Il cavaliere e l’opinionista se le son dette di tutti i colori, anche se la Vamp di Frusinate secondo molti ha davvero esagerato. Infatti, a bloccarla ci ha pensato anche Maria de Filippi prima che la situazione potesse degenerare ulteriolmente.

La padrona di casa, dopo aver ascoltato le offese di Tina nei confronti dell’uomo le disse di fare attenzione in quanto più volte Elio le aveva detto di voler procedere legalmente per tutti gli insulti e le offese ricevute. A quanto pare, almeno come credono in tanti, la querela è arrivata.

Cosa è successo all’opinionista di Uomini e donne?

Secondo tanti telespettatori la querela è arrivata perchè Tina da quel giorno è cambiata. Da quando è successo il fattaccio la Vamp a stento parla e anche i suoi atteggiamenti sono totalmente diversi. Non solo interviene poco e nulla, sopratutto con gli over ma è anche molto distratta con i ragazzi. Infatti, di recente quando si parla del trono di Nicole e Luca oltre ad essere assente con lo sguardo in molti casi esce anche dallo studio, come se la cose non le riguardasse.

Inoltre, c’è anche da dire un’altra cosa molto importante. Pier Silvio Berlusconi dopo quello che è accaduto nella casa del GF Vip è pronto come ha annunciato a cambiare molte regole in televisione. Niente trash e zero violenza. Quindi, è possibile che la chiamata sia stata fatta anche a Maria per riprendere la sua opinionista che ormai da tempo stava davvero esagerando…