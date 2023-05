Uomini e Donne sospeso anticipatamente: puntate cancellate e stravolgimenti di palinsesto

In queste ore è trapelata sul web una notizia piuttosto incresciosa che riguarda Uomini e Donne in quanto il programma pare sia stato sospeso con largo anticipo. Solitamente, la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi va in onda fino a fine maggio/inizio giugno.

Stavolta, però, sembra che le cose andranno in maniera totalmente diversa. Si vocifera di una chiusura in stra-anticipo per il dating show incentrato sui sentimenti. Vediamo, dunque, quando potrebbe essere prevista l’ultima puntata e non solo. Pare che una puntata sia stata cancellata all’ultimo.

Uomini e Donne sarà sospeso molto prima: la data dell’ultima puntata

Grande fermento dietro le quinte di Uomini e Donne in quanto il dating show pare sia stato sospeso in maniera anticipata. Stando a quanto si apprende da TV Blog, infatti, Maria De Filippi dovrebbe chiudere i battenti del suo format già dalla prossima settimana. Venerdì 12 maggio, infatti, pare sarà l’ultima puntata di questa edizione. Questa, però, non è l’unica novità che sta generando molto sgomento in queste ore.

Le prossime due registrazioni di Uomini e Donne sarebbero dovute essere fatte domenica 7 e lunedì 8. Le cose, però, sono cambiate all’ultimo momento. Le prossime riprese si terranno lnedì 8 e martedì 9. Questo, ovviamente, crea un grande dubbio e tante perplessità. Dato che venerdì scorso è andata in onda l’ultima parte dell’ultima registrazione effettuata, cosa sarà trasmesso lunedì?

Salta la puntata di lunedì 8 maggio di UeD?

Stando a quanto emerso in queste ore, pare che lunedì, in sostituzione di Uomini e Donne, andrà in onda uno speciale di Amici. Se le cose dovessero restare così, dunque, lunedì 8 maggio Uomini e Donne non andrà in onda. Naturalmente, se tutto dovesse essere confermato, nelle prossime due registrazioni dovrebbero esserci le scelte di Nicole Santinelli e Luca Daffrè.

I due ragazzi hanno avuto molto meno tempo rispetto ai loro predecessori per scegliere la persona da portare al proprio fianco fuori dalla trasmissione. Tutte queste variazioni improvvise potrebbero essere dovute al fatto che Maria De Filippi ha dovuto affrontare delle situazioni molto particolari a causa della morte di suo marito. Questo, dunque, pare abbia inficiato in maniera importante anche nel suo lavoro. Ad ogni modo, le cose potrebbero cambiare, pertanto, non resta che attendere le prossime ore per vedere se ci saranno degli aggiornamenti a riguardo.