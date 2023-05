Lutto al Grande Fratello, morta ex concorrente: di chi si tratta e cosa è successo

In queste ore è sopraggiunta una triste notizia che riguarda il Grande Fratello, il quale è a lutto a causa della prematura scomparsa di un’ex concorrente del reality show. La persona in questione è Monica Sirianni.

La giovane si è sempre contraddistinta per i suoi modi di fare spontanei e genuini, era un po’ la classica ragazza della porta accanto. La sua scomparsa ha devastato tutti, specie a causa della sua giovane età. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello colpito da un lutto: ecco chi è morta e come

Oggi il Grande Fratello piange la scomparsa di Monica Sirianni, per cui il reality show è in lutto. La ragazza aveva solo 37 anni, quando ha perso la vita. Al momento sono ancora in corso le indagini per cercare di scoprire le reali cause del decesso, in quanto il tutto è accaduto in circostanze alquanto particolari. Nello specifico, stando alla prima ricostruzione dei fatti, pare che Monica si trovasse all’interno di un locale a Catanzaro in compagnia di amici il giorno 5 maggio.

Ad un certo punto, poi, la giovane sarebbe stata colta da un malore per cui è stata portata immediatamente al pronto soccorso. I medici, però, non sono riusciti a fare nulla per salvarla, sta di fatto che è deceduta solo qualche ora dopo. In un primo momento si è pensato ad un infarto, ma bisogna attendere per avere una diagnosi più precisa su quanto accaduto.

Chi era Monica Sirianni

Monica Sirianni ha partecipato all’edizione del Grande Fratello andata in onda tra il 2011 e il 2012. All’epoca, alla guida del reality show c’era Alessia Marcuzzi. La giovane non riuscì a classificarsi tra i primi posti, tuttavia, si è sempre contraddistinta per i suoi modi di fare gentili e garbati. Lei è sempre stata una ragazza molto semplice, che non aveva grosse pretese, sta di fatto che conduceva una vita normalissima.

Inutile dire che tutto il mondo del Grande Fratello è in lutto per la tragica scomparsa. Anche l’influencer Amedeo Venza ha dichiarato di essere davvero molto addolorato per questa notizia. Anche altri utenti del web stanno commentando l’accaduto e si stanno mostrando profondamente dispiaciuti per quello che è accaduto. Adesso non resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità in merito alla ricostruzione dei fatti e alle cause del decesso.