Luca Salatino e Matteo Ranieri hanno un flirt? Lo strano gossip che impazza sul web

Dopo che Luca Salatino ha interrotto la storia con Soraia Allam, è tornato a frequentare Matteo Ranieri. In queste ore, però, sul web sta impazzando un gossip secondo il quale pare che tra i due ci sia un flirt.

Alcuni utenti del web, infatti, hanno notato degli strani comportamenti da parte dei diretti interessati, i quali stanno lasciando intendere che tra loro possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Vediamo nel dettaglio quello che è emerso.

I presunti veri motivi dell’allontanamento tra Luca e Matteo: c’entra Soraia

Tra Matteo Ranieri e Luca Salatino ci sarebbe un flirt in corso. I due ragazzi sono tornati a mostrare contenuti sui social in cui appaiono in reciproca compagnia. Nell’ultimo periodo si era molto parlato di loro e dell’ipotesi secondo la quale sembrava che fosse in atto una discussione molto seria. Si è ipotizzato che a causare il loro allontanamento sia stato il GF Vip e il fatto che Luca non avesse confidato al suo amico di essere stato preso.

Da un po’ di giorni, però, sta circolando in rete un’altra segnalazione. Nello specifico, pare che i due si fossero allontanati a causa di Soraia Allam. Quest’ultima è molto amica della non scelta di Matteo. Per tale ragione, quando era con Luca, condizionava il suo modo di pensare parlando male di Ranieri. Questo, dunque, pare abbia contribuito a raffreddare gli animi tra i due diretti interessati, ma il vero gossip non è questo.

Flirt tra Salatino e Ranieri? Cosa è emerso

Amedeo Venza, sul suo account di Instagram, infatti, ha condiviso una segnalazione da parte di alcuni utenti del web. Essi asseriscono che, secondo il loro punto di vista, tra Matteo Ranieri e Luca Salatino ci sia un flirt in atto. I due sembrano molto vicini e complici, al punto che qualcuno ha ipotizzato che possa esserci qualcosa di più tra loro. Naturalmente, c’è da die che questo, almeno per il momento, resta solo un pettegolezzo.

Inoltre, è bene precisare che, anche se le cose stessero in questo modo, non ci sarebbe nulla di male. Questo, anzi, potrebbe essere una buona chiave di lettura per decifrare anche le motivazioni che hanno generato attrito tra Luca e Soraia. Adesso, dunque, il condizionale è d’obbligo. Non resta che attendere per vedere se i diretti interessati commenteranno la faccenda.