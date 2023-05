Paola Barale gela la Toffanin in maniera imbarazzante: “Questa è l’ultima volta… basta”

Anche Paola Barale ha scritto un libro, dal titolo “Non È La Fine Del Mondo”. La show girl lo ha presentato negli studi di Verissimo, in cui ha spiegato come si sia raccontata a cuore aperto, ricordando anche il triste episodio di quando ha abortito da giovane.

Non ha voluto citare la data esatta, per evitare di far capire chi fosse il padre ma a quanto pare la conduttrice è apparsa può volte curiosa di sapere qualcosa in più

Paola Barale a Verissimo, con due parole gela la Toffanin in maniera imbarazzante

Silvia Toffanin ha tentato con furbizia di carpire un’informazione cruciale sulla questione, domandando all’ospite quanti anni avrebbe oggi il frutto d’amore che portava in grembo. La showgirl di Fossano però l’ha gelata così: “Quanti anni avrebbe oggi? Lo so ma non te lo dico. Comunque è andata così. Si può essere realizzate anche senza figli. Magari sarei stata felice anche con dei figli, chi lo sa. Meglio vedere il bicchiere mezzo pieno”.

Ma non è tutto, continuando l’intervista Silvia le ha ricordato che la scorsa settimana nel suo studio ha ricevuto Gianni Sperti, sottolineando di non farle vedere le immagini registrate. Lei ha risposto che fa bene, perchè la cosa non è gradita.

La show girl “minaccia” Silvia con una frase che non è passata inosservata

Restando sul tema Gianni Sperti, Paola Barale ha fatto capire in maniera molto esplicita di non voler parlare del suo ex marito. A tal proposito ha sottolineato di non voler vedere nessuna immagine di lui e di non voler tornare sulle dichiarazioni che ha fatto la scorsa settimana. Inoltre, con due parole ha voluto mettere bene le cose in chiaro: ovvero ha precisato che questa è l’ultima volta che parla dell’opinionista.

” Questa è l’ultima volta di cui ne parlo. A forza di parlare di cose passate si rischia di rimanere indietro. Sono cose accadute 22 anni, un altro periodo della mia vita. Io ho delle convinzioni e queste rimangono. Lui, per quello che ha detto la scorsa settimana, si commenta da solo.”