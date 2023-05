Lorenzo Pugnaloni intervista Alice Barisciani ma viene massacrato dal web: la vedremo sul trono a settembre?

Nel suo nuovo magazine lollo.magazine, Lorenzo Pugnaloni ha intervistato Alice Barisciani, ex corteggiatrice di Federico Nicotera. Una lunga e piacevole chiacchierata con la giovane non scelta dell’ex tronista, che si è lasciata andare a tante confidenze.

Nello stesso tempo, il giovane blogger ha confidato a noi di Kontrokultura di essere stato preso di mira da tante fan perchè, contro tutti ha sempre tifato per Carola e al momento non può intervistarla.

L’intervista di Lorenzo Pugnaloni ad Alice Barisciani

Alice Barisciani è stata una delle corteggiatrici di Federico Nicotera. La giovane è rimasta nel cuore di tanti telespettatori soprattutto per la sua gentilezza e il suo animo dolce. In anti hanno sperato che il tronista la scegliesse ma alla fine, il romano ha portato a casa Carola con la quale ancora oggi sta assieme.

Lorenzo Pugnaloni ha chiesto alla Barisciani che progetti ha in futuro, anche perchè subito dopo l’esperienza a ued la ragazza aveva rivelato di voler lasciare l’Italia. A tal proposito Alice ha detto: Di progetti ne ho tanti, ma preferisco parlarne una volte che inizieranno a prendere vita. in relazione al posto percorso posso dire di stare bene.

E se in futuro ti chiedessero il trono, ha chiesto ancora Pugnaloni tu cosa risponderesti. Alice: Salire sul trono? Non lo so, onestamente non è una cosa che ho mai preso in considerazione.

L’opinione dell’ex corteggiatrice sul percorso di Nicole Santinelli e Luca Daffrè

Nel corso dell’intervista, Lorenzo ha chiesto all’ex corteggiatrice di Uomini e donne cosa ne pensasse del trono di Nicole. A tale domanda la giovane ha risposto che il percorso della Santinelli non la entusiasma in maniera particolare.

Sembra una brava ragazza ma a suo parere dovrebbe lasciarsi andare di più. Le auguro il meglio- Per quanto riguarda il percorso di Luca, la Barisciani ha confidato che questo lo trova più interessante, in quanto vede in lui un ragazzo schietto e sincero.