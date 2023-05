Lavinia Mauro si è rifatta dopo Uomini e Donne? Dure accuse: lei svela tutto (FOTO)

In queste ore sul web è scoppiata una bufera contro Lavinia Mauro in quanto molti utenti hanno ipotizzato che si sia rifatta alcune parti del corpo. Nello specifico, la maggior parte delle persone ritiene che la ragazza sia andata ad intervenire sulle sue labbra.

Le domande e le critiche a riguardo sono state notevoli, sta di fatto che l’ex tronista di Uomini e Donne ha sentito il bisogno di intervenire per chiarire, una volta per tutte, come stiano davvero le cose. Ecco che cosa ha detto.

Lavinia si è rifatta le labbra dopo Uomini e Donne?

Lavinia Mauro si è davvero rifatta le labbra? La notorietà che si ottiene grazie a Uomini e Donne è sempre molto elevata e, in certi casi, può anche dare alla testa. Secondo molti utenti del web, questo sembrava essere il caso di Lavinia. L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi, infatti, è stata duramente attaccata sui social in quanto in molti si sono scagliati contro di lei accusandola di essere ricorsa alla chirurgia estetica dopo il programma.

Molte persone le hanno detto che stava molto meglio prima che intervenisse chirurgicamente sulle sue labbra. In effetti, adesso tale parte del corpo appare molto più gonfia e pronunciata rispetto a prima. Ad ogni modo, la diretta interessata ha deciso di rompere il silenzio e di chiarire come stiano le cose. Nello specifico, Lavinia ci ha tenuto a precisare di non essere intervenuta chirurgicamente su nessuna parte del suo corpo.

La replica della Mauro zittisce tutti

Tra le sue Instagram Stories, infatti, Lavinia Mauro ha smentito tutte quelle persone che hanno insinuato che si fosse rifatta le labbra. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di non aver mai fatto neppure qualche punturina. Se attualmente le sue labbra sembrano più gonfie, probabilmente è merito del make-up o di alcuni prodotti di bellezza che sta utilizzando in questo periodo.

A quanto pare, però, non sembra esserci nulla di rifatto chirurgicamente. Lavinia, però, ci ha anche tenuto a precisare di non avere nulla contro la chirurgia. Se avesse deciso di intervenire su qualche parte del suo corpo che non le piace, infatti, lo avrebbe detto tranquillamente senza troppi problemi. Tuttavia, non sembra sia questo il caso. Al di là di queste piccole beghe, Lavinia si sta godendo la splendida storia d’amore con Alessio Corvino, che procede a gonfie vele.