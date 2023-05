Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta: cosa sappiamo dalle anticipazioni di Uomini e donne

Nicole Santinelli si prepara a scegliere tra Andrea Foligno e Carlo Alberto Mancini, la data della scelta della tronista si avvicina siccome anche questa stagione di Uomini e Donne sta per volgere al termine, ma quando potremmo vederla in onda su Canale 5 o su Witty on demand?

Questa è la domanda che si fanno in tanti tra i telespettatori del programma di Maria De Filippi da giorni, ma non temete perché l’evento più atteso del trono classico dovrà avvenire necessariamente entro maggio, quando il dating show terminerà per la pausa estiva e la redazione si metterà a lavoro per Temptation Island. Vediamo i dettagli

Nicole Santinelli pronta a scegliere: chi porterà a casa?

Come detto in precedenza Uomini e donne sta per concludersi e di conseguenza i tronisti si preparano già ad una possibile scelta. Nicole Santinelli addirittura potrebbe già sapere chi vuole al suo fianco e solo tra poche ore lo scopriremo.

Infatti, nella giornata di oggi 8 maggio e domani 9 ci saranno nuove registrazioni.. Intanto, dopo alcune voci sulla chiusura anticipata del programma ecco che è appena arrivata la smentita. Inoltre, per adesso l’ultima registrazione dovrebbe avvenire il 28 maggio, una domenica. La messa in onda della scelta di Nicole avverrebbe quindi il 1 giugno.

Nicole sceglierà prima di Luca Daffrè: tutti i dettagli

Sappiamo anche che Nicole sceglierà prima del collega Luca Daffré. Per quanto riguarda invece l’eventuale risposta dei due corteggiatori Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini, ci sono un po’ di dubbi in merito al “sì” del primo.

Eppure proprio Andrea sembra essere la scelta predestinata di Nicole Santinelli, che da quando è uscita con lui la prima volta non ha mai nascosto una forte attrazione. Infatti, proprio per questo motivo il pubblico non ha dubbi. Come del resto è convinto anche di vedere sul trono a settembre Carlo Alberto.