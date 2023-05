Uomini e donne anticipazioni: colpo di scena, Luca Daffrè ha scelto!

Colpo di scena nella registrazione di oggi otto maggio 2023. Luca Daffrè inaspettatamente ha fatto la sua scelta portando a casa la ragazza con cui ha deciso di frequentare fuori dal programma. Ma non solo, anche Riccardo ha deciso di voltare pagina.

Uomini e donne anticipazioni: Luca ha fatto la sua scelta

Come anticipato prima, Luca Daffrè ha fatto la sua scelta, e ha deciso di uscire da Uomini e donne con Alessandra. La corteggiatrice, subito dopo essere entrata, si è seduta sulla sedia rossa per ascoltare il discorso del tronista. Dopo la dichiarazione di Daffrè, i due si sono baciati e sono scesi i petali.

Luca ha deciso di fare la scelta in maniera diversa, facendo venire solo Alessandra e decidendo di andare a parlare con le altre corteggiatrici successivamente in camerino. Per quanto riguarda il trono di Nicole Santinelli, la tronista farà la sua scelta nella registrazione di domani 9 maggio. Per questo, non si è parlato di lei… Con chi lascerà il programma ?

Cosa è successo al trono over: Riccardo è uscito con la dama

Nella registrazione di oggi di Uomini e donne largo spazio anche a Riccardo. Il cavaliere dopo aver chiuso con Mariangela la scorsa puntata questa settimaan è uscito con un’altra donna. Alla fine però entrambi hanno deciso di chiudere la conoscenza.

Inoltre, i due si sono scontrati fortemente in studio. Sono arrivati due cavalieri per Carla e Gabriella, ma le dame non sono rimaste colpite e hanno deciso di non tenere nessuno dei due.

Gemma si è arrabbiata molto con Elio. A quanto pare, il cavaliere ha messo sul suo profilo whatsapp una foto della Galgani insieme a Tina Cipollari e Gianni Sperti. Da lì, è partito poi il “Tina show” e Maria ancora una volta si è trovata costretta ad intervenire.