Isola dei famosi, Cecchi Paone perde la testa: piovono minacce alla prduzione, Ilary una furia

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi. Tra caldo, fame e dolori dovuti alle punture dei terribili mosquitoes, i naufraghi sembrano già allo stremo delle forze, sia fisiche che mentali.

Lo si capisce dal numero crescente di visite in infermeria (stavolta era out Simone, ricoverato per accertamenti dopo un calo di pressione) e dal tono delle dinamiche tra concorrenti, che dopo un inizio di reality abbastanza soft iniziano ora a offrire scontri, litigi e nervosismo.

Infatti, a schierarsi contro la produzione è stata anche Vladmir Luxuria che ha chiesto ai chi di dovere di cercare almeno di aumentare la porzione di riso giornaliermente. Nel corso della diretta a scatenare gli animi in puntata le parole di Cecchi Paone che ad un certo punto ha addirittura minacciato il ritiro.

Isola dei famosi 2023: Simone Antolini sta male, Alessandro preoccupato

La fame e la stanchezza per i naufraghi dell’Isola dei famosi, dopo più di venti giorni si fa sentire e c’è chi, come Simone Antolini si è sentito male. Il compagno di Cecchi Paone ha avuto un malore ed è stato portato subito in infermeria.

Durante la diretta di lunedì 8 maggio Alvin ha aggiornato il pubblico sulle condizioni di Simone e degli altri naufraghi: «La nostra Fiore ha avuto un piccolo problema al mignolo del piede, mentre Simone Antolini al momento non c’è, ha avuto un piccolo malore».

Quando Ilary però gli chiede di specificare se sarà in grado di tornare la prossima puntata l’inviao risponde: «Non posso darti dettagli sul bollettino medico, ma le sue condizioni sono sotto controllo e Simone è tutt’ora in gioco, tornerà la prossima puntata».

Alessandro Cecchi Paone minaccia di lasciare l’Isola

Alessandro Cecchi Paone dopo aver elogiato il suo compagno ad un certo punto ha minacciato il ritiro, scatenando un vero e proprio putiferio. Si perchè il gironalista ha fatto capirei n maniera molto esplicita di voler continuare la sua avventura in Honduras solo in compagnia del fidanzato. O con lui o niente ha urlato, alla conduttrice. Quello che però Alessandro non sa è che questa sera verrà sciolta la tribù degli Accoppia