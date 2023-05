Come sta Simone Antolini dopo malore all’Isola dei Famosi? Due possibili abbandoni

I telespettatori dell’Isola dei Famosi ieri sono stati spiazzati in quanto Simone Antolini non era presente alla puntata a causa di un malore improvviso. Tutto sembrava procedere nel migliore dei modi, tuttavia, a un passo dalla diretta, ha cominciato a stare molto male..

A raccontare l’accaduto ci hanno pensato Alvin e Alessandro Cecchi Paone, i quali hanno ragguagliato Ilary Blasi e tutto il pubblico circa le sue condizioni. Come sta, dunque, il naufrago? Potrà tornare in gioco o dovrà abbandonare? Vediamo cosa si sa.

Il malore improvviso di Simone Antolini: il racconto

Simone Antolini ha avuto un malore per cui non ha potuto prendere parte alla scorsa puntata dell’Isola dei Famosi. Stando a quanto raccontato da Alvin, il concorrente ha avuto un forte calo di pressione dovuto alle condizioni in cui vessano i concorrenti nel reality show. Ad aggiungere ulteriori dettagli sulla faccenda, poi, è stato Alessandro Cecchi Paone. L’uomo è apparso piuttosto provato e preoccupato per le condizioni di salute del suo compagno.

Il protagonista ha ammesso di essersi spaventato tantissimo poiché, d’improvviso, ha visto il suo fidanzato svenirgli tra le braccia. Per fortuna, insieme a lui, c’era anche Andrea Lo Cicero, il quale ha soccorso Simone ed ha provveduto ad accompagnarlo in una zona più tranquilla per sdraiarsi. Insomma, attimi di vero panico e paura a poche ore dalla diretta del reality show.

Simone lascia l’Isola dei Famosi? Possibile ritiro anche per Alessandro

Ad ogni modo, ciò che adesso il pubblico è curioso di sapere è se Simone Antolini tornerà in gioco all’Isola dei Famosi dopo il malore oppure no. Al momento non si sa se il fidanzato di Cecchi Paone sarà reputato idoneo a proseguire questa esperienza a causa dei suoi problemi di pressione. Le condizioni dei naufraghi, infatti, sono davvero estreme. Quest’anno, contrariamente agli altri anni, hanno a disposizione solo 40 grammi di riso, mentre in passato erano 50.

Questo, chiaramente, in una situazione di totale scarsità di cibo fa davvero la differenza. Inoltre, c’è da dire che, nel caso in cui Simone dovrà abbandonare il reality show, è molto probabile che lo seguirà anche Alessandro. Quest’ultimo, infatti, ieri ha chiarito di aver accettato questa esperienza solo se fatta in coppia. Se la sua metà dovesse essere costretta ad andare via, dunque, è molto probabile che uscirà anche lui. Staremo a vedere.