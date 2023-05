Grande Fratello 8 cambia tutto: concorrenti misti, nuove regole, sanzioni pesanti, data e durata

La settima edizione del GF Vip è terminata da pochi mesi ma la macchina del programma è già in moto per la prossima edizione.

Stando agli ultimi aggiornamenti Alfonso Signorini avrebbe in mente numerosi cambiamenti per evitare situazioni spiacevoli come è accaduto in questa da poco terminata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà

Grande Fratello Vip 8: tutto cambia sia nel cast che nel regolamento

Secondo ciò che riferisce FanPage.it, la nuova edizione del Grande Fratello Vip punta ad un cast di concorrenti “misto”: “personaggi del mondo dello spettacolo noti destinati a confrontarsi con perfetti sconosciuti”. Secondo il noto portale anche il meccanismo cambierà. O meglio, ognuno di loro deve portare al pubblico le storie personali.

Il motivo per cui si starebbe pensando ad un cast misto non è il budget ma il fatto che persone non appartenente al mondo dello spettacolo sono davvero intenzionati a mettersi in gioco, quindi ben vengano le dinamiche autentiche tra ragazzi sconosciuti e celebrità.

Quanto durerà il reality nella prossima stagione?

Quanto durerà il Grande Fratello Vip? Secondo FanPage l’argomento resa aperto: Il Grande Fratello Vip ad oggi non ha ancora una durata prestabilita. Si sa che l’inizio è confermato per il prossimo settembre, ma sulla durata resta l’incognita.

Tutto dipende dal nuovo palinsesto di Canale 5 e soprattutto se la rete ha in programma nuovi reality o nuove idee. Quel che è certo comunque è che il GF Vip è uno dei reality più attesi ogni anno e nonostante le tante polemiche il pubblico è molto affezionato.

Stando alle ultime news, inoltre, pare che dai piani alti tutto cambierà anche per le sanzioni. Infatti, verrà sanzionato qualsiasi gesto o parola trovata fuori luogo o che non rispetti le linee guida del programma. Da non confondere con le battute, frasi spiritose