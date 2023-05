Isola 2023, Luca Vetrone fa pipì durante il girarrosto? Incidente imbarazzante diventa virale (VIDEO)

In queste ore sta circolando sul web una clip davvero esilarante che riguarda l’Isola dei Famosi. Il protagonista di questa vicenda è Luca Vetrone, il quale pare abbia fatto la pipì durante la prova del girarrosto.

Per sancire il titolo di leader, lui e Pamela Camassa si sono sfidati in questa prova estenuante e difficile. Nessuno dei due mollava, così il tutto si è protratto per diverso tempo. Ad un certo punto, però, i telespettatori hanno notato qualcosa di molto strano, che in queste ore sta diventando virale.

L’incidente imbarazzante di Luca Vetrone: gli scappa la pipì sul girarrosto?

Luca Vetrone ha davvero fatto la pipì durante la prova del girarrosto all’Isola dei Famosi? Questa è una delle prove più estenuanti e difficili del reality show. A sfidarsi sono stati Luca e Pamela Camassa. I due hanno dimostrato di essere molto forti e di avere una resistenza davvero elevata. Nessuno di loro ha ceduto, sta di fatto che gli autori hanno preso la decisione di nominarli entrambi leader allo scadere dei 10 minuti sul girarrosto.

Data la durata eccessiva della prova, Luca pare abbia avuto un incidente alquanto imbarazzante. Ad un certo punto, infatti, mentre il protagonista si trovava sottosopra, il suo pantaloncino ha cominciato a gocciolare. Anche lo staff del programma ha ironizzato sulla faccenda condividendo tale clip e aggiungendo il seguente commento: “Quando scappa, scappa…”

Delirio tra gli spettatori dell’Isola dei Famosi, il commento degli autori

Queste parole, dunque, hanno confermato che Luca Vetrone abbia fatto la pipì durante la prova del girarrosto. Sul web è scoppiato il putiferio. Tantissime persone hanno commentato l’accaduto dicendosi estremamente esilarate dall’episodio. Qualcuno, però, ha anche ipotizzato che potesse trattarsi di acqua di mare. Se il pantaloncino di Luca fosse stato bagnato dall’inizio della prova, però, le goccioline sarebbero dovute cadere di continuo e non dopo oltre 6 minuti di prova.

Tutte queste riflessioni, quindi, conducono verso un’unica direzione, ovvero, quella secondo cui Luca abbia avuto un incidente molto imbarazzante in diretta tv. Durante la prova, però, non tutti si sono resi conto, solo i fan più attenti hanno diramato la notizia. In queste ore, infatti, anche chi non lo aveva notato, sta prendendo coscienza di quello che è accaduto. Luca, intanto, non ha speso parola sulla faccenda, forse sperava che nessuno se ne accorgesse. Ecco di seguito il momento in cui è accaduto il misfatto.