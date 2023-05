Nathaly Caldonazzo dimagrita troppo all’Isola dei Famosi, fan in ansia: “Solo ossa… e protesi”

L’Isola dei Famosi non è certamente una passeggiata di piacere e ne è un esempio Nathaly Caldonazzo, la quale appare eccessivamente dimagrita. La donna sta trascorrendo i giorni da sola sull’Isola di Sant’Elena. Adesso a farle compagnia è arrivato anche Christopher Leoni, pertanto, si spera che riesca a procacciare un po’ di cibo in più.

Ad ogni modo, la trasformazione fisica che sta subendo sta generando un certo allarmismo sul web, ma non è tutto. Un’ex naufraga ha approfittato di questa situazione per sparare a zero contro la concorrente. Vediamo cosa ha detto.

Nathaly è dimagrita troppo, fan in ansia

Nathaly Caldonazzo pare sia dimagrita in maniera eccessiva durante queste settimane di permanenza all’Isola dei Famosi. La donna si è trovata a trascorrere anche delle settimane da sola sull’Isola di Sant’Elena e questo potrebbe aver contribuito a rendere ancora più difficile la ricerca di cibo. Ad ogni modo, la concorrente appare davvero molto magra e questo sta generando un po’ di preoccupazione tra i suoi fan.

Essi sperano che con l’arrivo di Christopher sull’isola i due riescano a procacciare un po’ di cibo in più in modo da rimettersi in sesto. Sul web, però, non tutti si sono limitati a preoccuparsi per le condizioni di salute di Nathaly. Ci sono anche delle persone che, invece, ne hanno approfittato per scagliarsi contro di lei e pronunciare delle frasi piuttosto forti. Tra di esse c’è un’ex naufraga del programma, stiamo parlando di Marina La Rosa.

Ex naufraga dell’Isola dei Famosi contro la Caldonazzo

Quest0ultima ha guardato la puntata di ieri dell’isola dei Famosi ed ha detto la sua su Nathaly Caldonazzo e sul fatto che appaia eccessivamente dimagrita. A tal riguardo, Marina ha detto che della showgirl, ormai, rimangano solo le ossa e le protesi. Questo commento così velenoso e piccato ha fatto il giro del web in men che non si dica. Come se non bastasse, però, la La Rosa si è scagliata anche contro altri concorrenti di questa edizione.

In particolare, nel suo mirino ci è finito Alessandro Cecchi Paone. Quest’ultimo ha sbottato contro Ilary Blasi e gli autori per la decisione di far scoppiare le coppie. La sua polemica ha spazientito il pubblico da casa e anche Marina. La donna, infatti, ha ammesso di essere davvero stufa del suo comportamento Alessandro, ormai, fa di tutto per farsi notare solo con le polemiche che crea.