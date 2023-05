“Difficile lavorare con Maria De Filippi”: autori di un suo programma svelano altarini

Come sarà lavorare fianco al fianco di Maria De Filippi? Due autori di una sua trasmissione hanno deciso di aprirsi e di svelare dei retroscena inediti sulla famosa conduttrice Mediaset. Nel corso di un’intervista rilasciata per TV Sorrisi e Canzoni, infatti, Luca e Mauro, autori di Amici, hanno raccontato degli aneddoti degni di nota.

Nello specifico, i due hanno svelato che la conduttrice sia una persona davvero difficile da gestire, soprattutto a causa della sua imprevedibilità. Vediamo nel dettaglio tutto quello che hanno rivelato.

Com’è lavorare fianco a fianco di Maria De Filippi? Parlano due autori

Lavorare con Maria De Filippi potrebbe essere il sogno di tanti fan, tuttavia, pare che non sia affatto semplice. A raccontare dei retroscena inediti sono stati due autori di Amici. Le persone in questione hanno dichiarato che, in diverse occasioni, la produzione va in difficoltà a causa dei cambiamenti di scaletta improvvisi e repentini a cui è solita dare luogo la padrona di casa.

Come anche rivelato da lei stessa un po’ di tempo fa, Maria non ama la staticità e, soprattutto, si annoia facilmente. Per tale ragione, all’interno delle sue trasmissioni cerca sempre la novità. Questo lo si riscontra anche nel modo di condurre e di portare avanti uno show. Molto spesso, soprattutto ad Amici, capita che le scalette vengano stravolte all’ultimo momento. Tutto ciò perché la De Filippi non ama essere rigida e preferisce adeguarsi ai personaggi che vengono posti al centro dell’attenzione nelle sue trasmissioni.

Le difficoltà riscontrate ad Amici

Gli autori, infatti, hanno rivelato di non essere mai tranquilli quando lavorano con Maria De Filippi, in quanto tutto potrebbe cambiare ed essere stravolto da un momento all’altro. Ad ogni modo, potrebbe essere proprio questo variare continuamente, forse, il segreto del grande successo della conduttrice e di tutte le sue trasmissioni. Al di là di questi piccoli intoppi, però, Maria è una persona molto disponibile e una vera professionista, che sa fare molto bene il suo lavoro.

Gli autori in questione hanno anche ammesso che, nel caso specifico di Amici, esistono due fasi. La prima è quella un po’ più tranquilla, in quanto è quella legata all’insegnamento e alla scuola. Nel momento in cui si avvia il serale, invece, la situazione si complica leggermente, in quanto entra in scena lo show. Qui, cambiamenti dell’ultimo minuto potrebbero creare dei turbamenti.