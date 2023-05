Uomini e donne, è crisi tra un’amatissima coppia del trono over: si parla di matrimonio finito

E’ quasi giunta al termine anche questa edizione di Uomini e donne. Nel corso di questi mesi una delle ultime coppie che si sono formate nel dating show targato Mediaset è quella composta dalla dama Isabella Ricci e dal cavaliere Fabio Mantovani.

La coppia si è sposata nel giro di pochi mesi e in queste ultime settimane sta facendo e non poco preoccupare i fan la loro strana assenza dai social.

Uomini e donne: finito il matrimonio tra Isabella e Fabio?

Isabella è entrata nel salotto di canale cinque come antagonista di Gemma Galgani ma, a differenza di quest’ultima che siede nel parterre del programma da ben 13 anni, la Ricci ha trovato l’amore della sua vita ed ha deciso di vivere subito la sua relazione con Fabio lontano dalle telecamere. La loro è sembrata subito una storia vera e ricca di amore e di tanta passione. Oggi però qualcosa tra i due sembra essere cambiato.

Non abbiamo notizie certe su quello che è successo ma un dettaglio non è passato indifferente ai fan. Isabella e Fabio non si seguono più su Instagram da ormai diverso tempo e questo pare sia una chiara conferma che la storia sia finita. Al momento purtroppo non possiamo far altro che restare in attesa di chiarimenti da parte dei due diretti interessati per capire cosa sta accadendo nel loro rapporto.

La favola d’amore tra i due protagonisti del trono over pare sia già finita

L’esperienza di Isabella Ricci a Uomini e Donne si è conclusa nel migliori dei modi. La dama romana, alla sua seconda edizione ha incontrato un pilota di aerei in pensione, Fabio Mantovani, l’uomo che è risultato essere la sua anima gemella.

I due cominciano ad uscire insieme e scoprono, tra una cena e l’altra di avere molte cose in comune, fino a convincersi di essere fatti l’uno per l’altra. Infatti, nel giro di poche settimane decidono di uscire insieme dal programma per viversi “fuori” e dopo solo 4 mesi sono convolati a nozze.