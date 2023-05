Claudia Motta ha “tradito” Simone Rugiati con un attore famosissimo? Ecco chi è (FOTO)

In questi giorni si è parlato della crisi che pare sia nata tra Claudia Motta e Simone Rugiati. L’ex naufraga dell’isola die Famosi, una volta uscita dal programma a causa di un infortunio, ha trovato ad aspettarla Simone.

Lo chef ha scritto tante parole positive nei suoi riguardi e si è detto pronta a sostenerla. Da un po’ di ore, però, sul web sono trapelate delle indiscrezioni secondo le quali pare che Claudia avesse avuto un flirt con un altro uomo, molto famoso peraltro.

Crisi tra Claudia Motta e Simone Rugiati

La storia d’amore tra Claudia Motta e Simone Rugiati, la quale era stata ufficializzata solo da poco tempo, pare sia giunta già al termine. A causare dei malcontenti tra i due protagonisti pare sia stato un altro uomo. Nello specifico, si vocifera che Claudia sia stata molto corteggiata da un attore famosissimo. Quest’ultimo avrebbe anche mandato dei fiori alla giovane, proprio in forma di corteggiamento.

Simone, dal canto suo, avrebbe scoperto tutto e pare abbia sbittato contro la sua fidanzata. Nel corso della giornata di ieri, infatti, i due non hanno fatto altro che lanciarsi delle velenose e durissime stoccate sui social. Ad ogni modo, adesso tutti sono curiosi di sapere quale sia l’identità di questo attore famoso che avrebbe corteggiato l’ex naufraga del reality show di Canale 5. Ebbene, a svelare tutto è stata Deianira Marzano.

Ecco chi sarebbe il presunto “amante” di Claudia: attore stimatissimo

L’influencer, mediante il suo account di Instagram, ha rivelato di essere a conoscenza del fatto che, il noto attore con cui Claudia Motta avrebbe avuto un flirt mentre stava ancora con Simone Rugiati si chiamerebbe Giorgio. Ma non è tutto. Deianira, infatti, ha rivelato di essere venuta a conoscenza del nome integrale della persona in questione. Il presunto “amante” di Claudia pare sia Giorgio Pasotti.

Tuttavia, è importante chiarire che, almeno per il momento, si tratta della segnalazione di Deianira, per cui non è arrivata nessuna conferma ufficiale a riguardo da parte dei diretti interessati. Ricordiamo, infatti, che Giorgio è felicemente in coppia, pertanto, nel caso in cui queste indiscrezioni dovessero rivelarsi veritiere, la situazione potrebbe complicarsi anche per lui. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se ci saranno degli aggiornamenti e delle nuove rivelazioni a riguardo.