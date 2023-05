Scandalo a Uomini e donne, “Mi ha chiamato e si è messa nuda”. Riccardo fa perdere le staffe a Maria

Uomini e Donne è tornata in onda con una nuova puntata che prende inizio con Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo nei giorni scorsi ha avviato una conoscenza con Giusy.

Il cavaliere tarantino ha deciso di ricontattarla e poi sono usciti insieme. Ma l’uscita non è andata nel migliore dei modi. Anzi, Riccardo s è beccato anche un bel rimprovero da parte di Maria De Filippi per via del suo comportamento poco carino.

Uomini e donne oggi: Riccardo fa una pessima figura

Guarnieri ha iniziato il suo racconto rivelando che lui l’uscita è stata un vero e proprio disastro. Come spesso accade il cavaliere ha attacco la dama dicendo che la donna ha u carattere pesante ed è apparsa subito gelosa. Inoltre ha criticato Giusy ritenendo che abbia cercato addirittura l’appoggio di altre persone durante le loro discussioni. Insomma, la serata non è stata piacevole e quindi sono tornati in albergo.

Entrambi si sono trovati a trascorrere la notte nello stesso hotel, ma in stanze separate. A un certo punto, Riccardo ha bussato alla porta della camera di Giusy, sebbene avesse trascorso questa serata che lui definisce in studio “disastrosa”. I due hanno avuto un rapporto intimo ma il giorno seguente Riccardo non l’ha voluta più vedere-

Riccardo svela un dettaglio intimo su una dama e Maria perde le staffe

Il vero colpo di scena però è arrivato quando Riccardo ha fatto una confessione scioccante che mandato su tutte le furie anche Maria e Gianni. Il cavaliere risponde con un triste attacco: “Una donna che si fa conoscere in videochiamata e si fa vedere nuda…”.

Maria come detto in precedenza è intervenuta e ha subito rimproverato Riccardo. “Ti devi vergognare tu”, attacca intanto Tina. Ed ecco che il richiamo da parte della De Filippi, non è tardato. La conduttrice ha perso prorpio la pazienza e appare delusa: “Il problema non è nella videochiamata, ma è tanto altro. Questi istinti animaleschi dovresti tenerli a freno! Cioè Riccardo io non penso che di tuo non capisci che non ci sarà una storia con lei. La curiosità te la togli condividendo la notte?

Siamo grandi. Sto dicendo, perché? C’era questo bisogno? Quello che sta dicendo lei è che tutto quello che ha fatto è perché gli piacevi. Il fatto che tu piacessi a lei è sicuro e certo. Sei d’accordo su questo? Tant’è che viene a bussare in camera”