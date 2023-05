Un posto al sole anticipazioni: una donna misteriosa rovinerà i piani di Lara. Accadrà di tutto

Nei prossimi episodi di Un posto al sole non mancheranno i colpi di scena. Le anticipazioni ci fanno sapere che Lara sembrava vicina al raggiungimento del suo obiettivo di tornare nella vita di Ferri, visto che Marina ormai ha preso la sua strada. Purtroppo per la Martinelli arriveranno seri problemi, dato che una donna misteriosa le darà delle forti pressioni.

Tra le vicende sugli altri personaggi della soap, si apprende che Ornella ha un’idea per permettere a Raffaele di non avere più Otello sempre alle calcagna, forse trovando un’altra attività per il cane. Speranza è impegnata con i suoi studi e trascura Samuel, ma Micaela cerca di rincuorarlo con i suoi modi di fare. Ma non finisce qui, perché c’è ancora dell’altro da raccontare. Per la gioia dei fan amanti dei colpi di scena.

Un posto al sole anticipazioni: Lara bacia Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole in onda dal 15 al 19 maggio raccontano che Lara porterà avanti il suo piano approfittando dell’assenza di Marina, partita da sola per Londra. La signora Martinelli porterà il piccolo Tommaso, appena dimesso dall’ospedale, a casa di Roberto e lui sarà felicissimo di rivederlo.

Questa sarà una buona occasione per Lara che tenterà di sedurre Ferri e riuscirà nel suo intento. Roberto cederà al corteggiamento della sua ex compagna e si baceranno. Subito dopo, tuttavia, Ferri sembrerà pentito per essersi lasciato andare. Proprio in questo istante, Roberto capirà che sua moglie alla fine non aveva tutti i torni, l’intenzione della Martinelli è proprio quello di allontanarlo dalla Giordano.

Una donna misteriosa minaccia Lara

Nel corso dei prossimi episodi vedremo ancora Roberto tornare da lavoro e vedere sua figlia Cristina annoiata sul divano. L’uomo alllora deciderà di chiamare con l’aiuto di Lara il figlio Tommaso in modo che i due possano giocare assieme Per il Ferri si tratterà di un vero momento di gioia mentre per la Martinelli quella è la sua vittoria.

Tutto, però, a breve cambierà all’improvviso perché qualcuno potrebbe far saltare i piani di Lara. Una donna misteriosa e trasandata, infatti, stringerà tra le mani la foto del piccolo Tommaso appena nato e la guarderà. Infine arriverà una telefonata che spegnerà tutto l’entusiasmo di Lara: il suo piano potrebbe avere le ore contate.