Un posto al sole anticipazioni 10 maggio: Marina perde Roberto, Alberto fa una proposta spiazzante a Clara

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata di domani 10 maggio ci fanno sapere che Lara si sentirà più forte come se avesse davvero messo al tappeto la rivale di sempre.

Le cose saranno destinate a durare? Spazio anche per Alberto e Clara, anche loro ormai ex coppia, e per Caffè Vulcano per cui si profilano nuovi guai.

Un posto al sole anticipazioni: il piano di Lara procede a gonfie vele

Lara Martinelli ha raggiunto, in queste ultime puntate, il suo obiettivo. Servendosi del piccolo Tommy, spacciato per figlio di Ferri, e causandogli costanti malesseri tanto da mettere la sua vita in pericolo, la donna è riuscita ad attirare su si se tutta l’attenzione dell’ex compagno.

Una situazione insostenibile per Marina che, dopo l’ennesima discussione, ha deciso di dare un taglio netto al suo rapporto matrimoniale e di lasciare Palazzo Palladini. Sarà proprio questa l’occasione di cui Lara approfitterà cercando in ogni modo di intrufolarsi ancor di più nella vita del Ferri.

Infatti, Lara sarà soddisfatta per aver allontanato i due coniugi ma le anticipazioni ci fanno sapere che tra poche puntate per lei arriveranno seri guai. La Martinelli ha le ore contate.

Alberto Palladini fa una proposta spiazzante a Clara

Alberto Palladini sarà altro protagonista indiscusso della puntata. L’avvocato, infatti, sarà impegnato su due fronti. Da un lato, infatti, sarà ancor più intenzionato a convincere Clara a lasciare il quartiere malfamato in cui si è trasferita e dove non vuole che suo figlio cresca cercando di convincerla a trasferirsi a Posillipo.

Inoltre, nella puntata in questione lo vedremo anche denunciare il locale per la divulgazione del video (la cui autrice è Micaela) che ha letteralmente mandato in frantumi il suo rapporto di coppia e creato non pochi problemi sul lavoro. Come ne uscirà, stavolta, lo storico bar di Silvia?