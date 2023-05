Uomini e donne anticipazioni, Nicole ha scelto Carlo: quando va in onda e come ha reagito Andrea

Ieri 9 maggio si sono registrate le nuove puntate di Uomini e donne. Dopo la scelta di Luca che ha deciso di uscire dal programma con Alessandra è stata la volta di Nicole.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che la giovane ha sorpreso tutti, con questo annuncio inaspettato. Per quanto riguarda il Trono Over, Elio ha litigato sia con Tina che con Gemma, alla quale ha anche rivolto parole poco carine. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli

Uomini e donne anticipazioni: Nicole ha scelto Carlo

Stando alle anticipazioni della registrazione di U&D di martedì 9/05 possiamo confermare che Nicole ha fatto la sua scelta. I primi spoiler che ha riportato Il blogger Pugnaloni su Instagram, fanno sapere che la tronista alla fine ha scelto il ragazzo con cui ha sempre messo in discussione. Fan e opinionisti sono sempre stati certi che la preferenza finale della ragazza sarebbe ricaduta su Andrea Foriglio, lo spasimante che sin dall’inizio dell’avventura ha attirato la sua attenzione soprattutto dal punto di vista fisico. La bella Nicole, invece, oggi ha deciso di seguire il cuore e si è dichiarata a Carlo.

Un momento di grande emozione soprattutto per il giovane che come ha dimostrato nelle ultime puntate è apparso molto deluso e amareggiato. A sorprendere tutti in studio, come fa sapere Pugnaloni è stata proprio la reazione di Andrea. Il giovane è rimasto quasi impassibile davanti alla non scelta tanto che Gianni ha detto alla Santinelli sembrava fosse pure quasi contento..

La strana reazione di Andrea alla non scelta: ecco quando vedremo tutto in onda

Come detto in precedenza, Andrea ha reagito in modo strano alla “non scelta”: dopo che Nicole gli ha comunicato che la sua preferenza fosse Carlo, il corteggiatore rifiutato è rimasto impassibile e ha lasciato lo studio senza proferire parole. Secondo Gianni Sperti, il ragazzo sarebbe stato addirittura contento di come è andata a finire.

Roberta Di Padua, invece, si è un po’ ricreduta sulla tronista e ha detto di essere contenta per lei se è riuscita a trovare l’amore dopo un percorso travagliato e a suo avviso poco convincente. Per vedere la scelta di Nicole non ci resta altro che attendere i prossimi giorni dato che da lunedì Ued non andrà più in onda