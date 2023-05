Simone Rugiati svela cosa è successo davvero con Claudia Motta: era tutta una farsa? Lo sfogo

In queste ore, Simone Rugiati, chef rinomato e fidanzato di Claudia Motta, ha pubblicato uno sfogo su Instagram davvero inaspettato. Il protagonista in questi giorni ha pubblicato una serie di contenuti in cui è apparso arrabbiato e turbato per qualcosa.

Sul web, allora, hanno cominciato a trapelare delle voci secondo cui il malessere dello chef fosse collegato ad una crisi con Claudia Motta. Dopo poco sono trapelate anche delle segnalazioni che hanno accostato in nome dell’ex naufraga dell’Isola die Famosi a quello di Giorgio Pasotti. Ad ogni modo, a distanza di qualche giorno, Simone ha svelato cosa sia successo davvero.

Lo sfogo inatteso di Simone Rugiati: nessuna crisi con Claudia Motta?

Simone Rugiati ha registrato un video per i suoi fan di Instagram in cui ha svelato cosa sia accaduto davvero tra lui e Claudia Motta. La coppia sembrava essere entrata in crisi e, nel giro di poco tempo, sono trapelati sul web anche i presunti motivi di questo allontanamento. Nel dettaglio, sembrava che Claudia avesse accettato le avances di un noto attore, che poi si è rivelato essere Giorgio Pasotti probabilmente.

Lo chef, così, ha dato luogo ad una serie di commenti piuttosto pungenti sui social, che molti hanno reputato frecciatine contro Claudia. Ma come stanno davvero le cose? A chiarire tutto è stato Simone. Il ragazzo ha ammesso di essere stato molto male in questi ultimi due giorni, per tale ragione ha pubblicato degli sfoghi su Instagram senza dare molte spiegazioni ai fan. Questo, chiaramente, ha contribuito a sollevare polveroni e a confondere le idee degli utenti del web.

Simone e Claudia stanno fingendo? Le insinuazioni

Nello sfogo in questione, dunque, Simone Rugiati ha svelato che il suo malessere non fosse dovuto a nessuno, né tanto meno alla sua fidanzata Claudia Motta. Purtroppo, capita nella vita di vivere dei momenti no, durante i quali si dicono e si fanno cose che non si pensano davvero e che, a mente fredda, non si farebbero. Adesso, però, il suo stato d’animo sta leggermente migliorando, pertanto ha voluto fare questo chiarimento con i suoi fan.

In molti, però, non sembrano essere molto felici dell’atteggiamento che stanno adoperando Simone e Claudia. I due, infatti, si sono mandati delle stoccate senza dire nulla di esplicito. Adesso, invece, sembrano stare insieme felicemente. Il non mandare messaggi espliciti e chiari ai propri fan non sta facendo altro che fomentare il dubbio di chi crede che i due stiano marciando sulla faccenda solo per fare hype.