Teo Mammucari svela i veri motivi per cui ha lasciato Le Iene: tutta la verità

Nel corso di un’intervista rilasciata su Libero Quotidiano, Teo Mammucari ha svelato tutti i retroscena celati dietro il suo addio a Le Iene. Il conduttore ha raccontato delle liti avute con Davide Parenti, ma non solo.

Il presentatore ha spiegato le sue colpe e la mancanza di entusiasmo che stava contraddistinguendo gli ultimi periodo in cui è apparso nel programma di Italia 1. Vediamo, dunque, tutto quello che è accaduto e che ha spinto Teo a prendere questa drastica decisione.

Ecco il vero motivo per cui Teo Mammucari ha lasciato Le Iene

Teo Mammucari circa tre mesi fa lasciò improvvisamente Le Iene. Il conduttore andò via dal programma a pochi minuti dall’inizio della diretta lasciando tutti sconcertati. L’autore della trasmissione non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali, mentre Mediaset rilasciò un comunicato piuttosto scialbo. A raccontare tutto, a distanza di tempo, è stato proprio Teo. Quest’ultimo ha rivelato di essere stato lui a voler andare via dal programma di Italia 1.

Mammucari si era reso conto di non avere più abbastanza motivazione ed entusiasmo per andare avanti. Il suo desiderio è quello di condurre un format nuovo, tutto suo e non programmi che sono già stati presentati egregiamente da altri. A tal riguardo, ha portato a Mediaset anche un progetto inerente uno show che gli piacerebbe portare in scena. Ebbene, i vertici dell’azienda pare stiano valutando tale proposta. Nel frattempo, Teo si sta dedicando ad altro.

Cosa fa adesso Teo, la lite con Parenti e la proposta a Mediaset

Nello specifico, Teo Mammucari ha rivelato di aver lasciato Le Iene per tornare a teatro. Il contatto con il pubblico è una cosa che gli mancava tantissimo. Per questa ragione, dunque, ha deciso di lasciare il suo posto in tv a persone più entusiaste e motivate di lui. In merito alle liti con il direttore Davide Parenti, invece, Teo ha rivelato che tutti i presentatori hanno litigato con lui. Nel suo caso specifico, invece, il conduttore ha ammesso di non aver avuto una lite particolarmente accesa.

Quando decise di lasciare Le Iene, infatti, Teo andò semplicemente da lui e gli disse come stessero le cose. Parenti, chiaramente, non la prese bene, ma la sua fu una reazione del tutto normale. Adesso, dunque, Teo si sta concentrando su altro, ma lascia sempre una porta aperta a Mediaset, sarà lo stesso anche per la rete? Non ci resta che attendere.