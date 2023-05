Elisabetta Canalis in total nude su Ig: lo scatto in intimo lascia travedere tutto!

Elisabetta Canalis nel corso degli anni è riuscita a conquistare proprio tutti. Grazie alla partecipazione a Striscia la notizia nel ruolo da velina la show girl ha avuto un successo davvero clamoroso. Di recente ha pubblicato uno scatto sui social che in poche ore ha infiammato i social.

Elisabetta Canalis manda in visibilio i suoi fan: fisico scolpito e forme da urlo

Come in molti sapranno la bella Elisabetta Canalis ama pubblicare le foto che riguardano la sua vita privata e lavorativa su Instagram. Pochi giorni fa, infatti, la showgirl ha decido di postare una foto che la ritrare praticamente in total nude.

Infatti, proprio questo dettaglio ha mandato in delirio i fan, dato che a primo impatto la show girl sembrava fosse senza veli. E invece, come si può vedere nel dettaglio Elisabetta ha scelto un intimo color carne che si avvicina moltissimo alla sua pelle.

Il suo fisico scolpito da anni di attività fisica è messo in risalto ed inutile dire che le sono arrivate diversi messaggi, come ad esempio “ditemi quello che vi pare, per me è la donna più bella quantomeno in Italia”. Questo è solo uno dei tanti apprezzamenti che l’ex velina di Striscia ha ricevuto…

Elisabetta Canalis di nuovo single

L’ex velina da mesi sembra sia tornata single. Elisabetta infatti pare sia sia lasciata con il marito, noto chirurgo ortopedico Brian Perri. Il condizionale è d’obbligo dal momento che la diretta interessata anche non si è espressa.

Come in molti sapranno, a tutto ciò si è aggiunta anche la presunta voce della fine dell’amicizia con l’ex velina bionda del tg satirico, Maddalena Corvaglia. Proprio in una recente intervista, quest’ultima ha tirato in ballo Stef Burns, suo ex compagno, e uomo con cui Elisabetta avrebbe avuto una lunga liason (durata mesi)”.