Uomini e Donne spoiler 11 maggio: Tina provoca Elio con la ricotta, volano minacce e denunce

La puntata dell’11 maggio di Uomini e Donne sarà decisamente movimentata. In tale occasione vedremo che si partirà dal trono over e ci sarà un dibattito molto acceso tra Gemma Galgani, Gabriella, Elio e Cludio.

Ad un certo punto, poi, si intrometterà Tina Cipollarti, la quale compirà un gesto davvero molto forte contro Elio. La situazione degenererà in poco tempo, al punto che verranno pronunciate parole forti e minacciate querele. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Lite furiosa tra Gemma, Elio, Gabriella e Claudio a Uomini e Donne

Nel corso della putata dell’11 maggio di Uomini e Donne vedremo che Gemma Galgani sarà nuovamente al centro dell’attenzione. La dama attaccherà, ancora una volta, Elio. Nel dibattito saranno coinvolti anche Claudio e Gabriella, i quali si stanno ancora frequentando. Tra loro, però, non mancheranno delle incomprensioni e delle discussioni piuttosto accese. Durante la messa in onda, poi, il dibattito degenererà al punto che interverrà anche Tina Cipollari.

Come suo solito, la donna prenderà la palla al balzo per attaccare Elio. Ad un certo punto, poi, l’opinionista perderà la pazienza e compirà un gesto molto forte contro il cavaliere. Nello specifico, andrà dietro le quinte e prenderà della ricotta. Successivamente, poi, spalmerà tale alimento su di un pezzo di pane e mangerà il tutto vicino ad Elio. Ricordiamo che quest’ultimo, un po’ di puntate fa, ha dichiarato di avere un trauma per cui non mangia e non sopporta vedere mangiare burro e ricotta.

Spoiler 11 maggio: volano toast con la ricotta e minacce

La puntata dell’11 maggio di Uomini e Donne si infiammerà ai limiti del possibile. Tina Cipollari deciderà di seppellire, almeno temporaneamente, l’ascia di guerra che ha nei riguardi di Gemma Galgani. A tal riguardo, infatti, le offrirà un po’ di ricotta e la inviterà a mangiarla davanti ad Elio. Quest’ultimo non la prenderà affatto bene, sta di fatto che darà della scema a Gemma.

La Galgani, allora, si vendicherà dicendo al suo interlocutore di gettargli il toast con la ricotta in faccia. Elio replicherà dicendo che se l’avesse fatto l’avrebbe denunciata. Dinanzi queste parole, poi, interverrà Gianni Sperti, il quale dirà di essersi scocciato di tutte queste continue minacce di denuncia, pertanto, inviterà Elio a smetterla. Il pubblico sarà tutto schierato dalla parte dell’opinionista. La situazione sarà davvero surreale al punto che sarà necessario l’intervento di Maria De Filippi.