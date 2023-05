Uomini e donne oggi 10 maggio: Luca sceglie, tra Gemma e Elio volano bicchieri d’acqua

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne. Oggi 10 maggio Luca Daffrè ha fatto la sua scelta, una scelta insolita. Il tronista non è arrivato indeciso a fine percorso, in quanto ha semplicemente deciso di scegliere Alessandra, come spiega subito Maria De Filippi. La padrona di casa anticipa ai presenti che uno dei tronisti sta per fare la sua scelta.

Tina Cipollari azzarda subito il nome di Luca, cosa che incuriosisce la conduttrice. L’opinionista spiega di aver fatto il nome del tronista perché le è venuto spontaneo. Ma il vero colpo di scena è arrivato con Gemma che dopo una lite furiosa con Elio lo ha preso a bicchieri di acqua in faccia

Luca Daffrè sceglie Alessandra: volano petali rossi

Maria ha mandato in onda l’esterna di Luca l’ultima. Luca e Alessandra si sono visti in spiaggia, dove si sono nuovamente baciati, più e più volte. Inoltre, Daffrè ha presentato alla corteggiatrice sua mamma, attraverso una video chiamata. A questo punto, De Filippi fa entrare nello studio di Canale 5 Alessandra, inconsapevole di tutto.

“Confermi quello che ho sempre pensato di te, che sei un bravo ragazzo”, dichiara intanto Gianni Sperti sul tronista. Alessandra non nota subito le poltrone rosse al centro e si emoziona.. Arriva così il momento per Luca di rivelare alla sua corteggiatrice, con cui ha iniziato e finito il suo percorso, che è la sua scelta lei risponde di si.

Gemma Galgani regala lo show al pubblico come solo lei può fare

A riscaldare gli animi in studio invece come sempre gli over. ll pubblico non aspetta altro che vedere loro! Crea il caos Gemma Galgani, la quale interpellata da Maria De Filippi dichiara di avere un’accusa da fare a Elio Servo. Quest’ultimo ha messo sulla sua chat di wozap una foto con Gemma, Paola e Gianni e la cosa ha fatto molto innervosire la dama. Si schiera contro Elio anche Dario, ed Armando Incarnato.

Ovviamente non manca nemmeno l’intervento di Tina. Alla fine della discussione Gemma perde completamente il controllo soprattutto dopo che Elio continua a dire che durante la loro uscita, aveva bevuto del liquore. Gemma si dice pronta ad agire con un bel ceffone, dopo di che prende le due rose della giacca del cavaliere per mettergliele in bocca, non riuscendoci. “Mano lunga, stai attento a quello che dici”, afferma furiosa la dama che alla fine le lancia un bicchiere di acqua in faccia.