Romina Power, rumors da scandalo: Chi ha “cacciato” dal compleanno di Al Bano

Come ormai tutti sanno, Al Bano Carrisi prossimamente festeggerà gli 80 anni con un evento speciale che andrà in onda prossimamente in prima serata su Canale 5.

Un flash di Dandolo su Dagospia fa però sapere che potrebbe esserci qualche problema: “Si sussurra che Romina Power non gradisse la presenza di Loredana Lecciso come ospite nello show di Al Bano su Canale 5”.

Romina Power ancora una volta contro Loredana?

C’è da dire inoltre che di certo non è una novità vista la loro rivalità che avanti da anni. Inoltre, come in molti ricorderanno la stessa cosa è accaduta anche durante l’evento Nel Sole, dove sempre Carrisi e la Power sono andati in onda con uno spettacolo dedicato ai loro successi e alla loro vita passata.

Il cantante di Cellino San Marco aveva espresso il desiderio di avere tutta la sua famiglia al suo fianco, ma a quanto pare non sarà così: “La Lecciso ha fatto un passo indietro per amore dei figli ma siamo certi che non perdonerà l’entrata a gamba tesa di Romina Power. Si vendicherà? Ah, non saperlo…”. Insomma, la famiglia allargata di Al Bano non funziona proprio benissimo. Tra l’altro ne ha parlato anche la figlia Jasmine, che è stata intervistata dal Corriere della Sera proprio poche settimane fa.

La confessione di Jasmine Carrisi a Il corriere della sera

La giovane figlia di Al Bano e Loredana ha raccontato proprio le grandi difficoltà che ha vissuto sulla sua pelle, causate a volte dai troppi eccessi da parte dei suoi genitori. Secondo la ragazza hanno dato troppe informazioni in pasto ai giornalisti.

Crescere e vivere in un ambiente così esposto dal punto di vista mediatico non è stato facile per lei: “Non l’ho vissuta benissimo, mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate”. Insomma, Jasmine avrebbe gradito meno riflettori: “Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe…