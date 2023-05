Terra amara anticipazioni turche. L’amatissima coppia aspetta un bambino!

Nelle prossime puntate di Terra Amara come sempre non mancheranno i colpi di scena. Ormai tutti i personaggi hanno una storia da raccontare motivo per cui la soap continua a non stancare il pubblico. Nei prossimi episodi gli spoiler ci fanno sapere che una coppia riceverà una lieta notizia.

Si tratta di Gülten e Çetin, che presto diventeranno genitori. La donna infatti, comunicherà al marito di aspettare un figlio. Ma cosa accadrà? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Terra Amara anticipazioni: Gulten per l’annuncio fa una sorpresa a Cetin

Nelle prossime puntate Terra Amara vedremo Gülten rivelare a Çetin che presto nascerà il loro primogenito. Dopo il matrimonio la giovane scoprirà infatti di aspettare un figlio e, emozionatissima, si preparerà a dare la notizia al marito.

Dopo aver preparato una bella cenetta si appresterà ad attenderlo. Quando Çetin rientrerà dal lavoro dapprima non capirà cosa stia accadendo e si preoccuperà. Prima di mettersi a tavola la ragazza gli mostrerà dei calzoncini fatti a maglia da lei e le darà l’annuncio. Inutile dire la reazione del giovane ragazzo… Ma andiamo a vedere insieme i dettagli

Anticipazioni: Gaffur diventa zio, ecco la sua reazione

Le anticipazioni ci fanno sapere ancora che Gulten terrà la notizia nascosta a tutti, in modo da comunicarlo prima a Cetin. Gaffur però scoprirà la gravidanza della sorella e sarà felicissimo all’idea che presto diventerà zio.

Anche Züleyha farà salti di gioia per l’amica – che dopo aver sofferto molto in passato – potrà finalmente coronare il suo sogno di diventare madre. Per Gülten sta per iniziare finalmente un periodo felice, dopo molte delusioni d’amore. Ricordiamo infatti che la ragazza ha sofferto molto in passato, prima per l’amore non corrisposto da Yilmaz e poi per le violenze subite da Ercüment. Quello che però non sappiamo ancora è se aspetterà un maschietto o una femminuccia.