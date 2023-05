Isola dei Famosi, Simone Antolini fa confessioni inedite sulla sua ex: “Terribile”

Simone Antolini, che recentemente ha avuto un malore all’Isola dei Famosi, è tornato dagli altri naufraghi per proseguire la sua avventura nel reality show di Canale 5. Nel corso di una chiacchierata molto conviviale con Pamela Camassa, il protagonista ha fatto delle confessioni inedite.

Nello specifico, si è soffermato sulla relazione avuta con una donna prima di conoscere Alessandro Cecchi Paone e prima di appurare la sua omosessualità. Il giovane ha usato termini molto forti per definire quel rapporto.

Simone Antolini spiazza sulla sua precedente relazione all’Isola dei Famosi

In queste ore, Simone Antolini ha fatto delle confessioni molto interessanti all’Isola dei Famosi. Il ragazzo si è soffermato su un periodo molto particolare della sua vita, ovvero, quello durante il quale era interessato al sesso femminile. In cuor suo Simone sapeva di essere attratto dall’altra sponda, tuttavia, in un primo momento credeva che quello sarebbe dovuto essere l’unico modo di approcciare all’ammore.

Così ebbe una relazione molto intensa con una ragazza. Lui era molto giovane, sta di fatto che la storia è durata da quando aveva 16 anni fino ai 19. Molto probabilmente, da quel legame è anta anche la presunta figlia del naufrago di cui tanto si è parlato nelle scorse puntate del reality show. Ad ogni modo, Simone ha un ricordo molto particolare di quel rapporto, sta di fatto che lo definisce terribile per certi versi.

Ecco come è nata la storia tra Simone e Alessandro

Stando a quanto emerso dalle sue confessioni, pare proprio che Simone Antolini abbia sofferto tanto durante quella relazione. Per fortuna, poi, dopo un po’ di tempo, ebbe la forza di lasciarsi andare ai suoi veri istinti. Nel corso della chiacchierata con la compagna d’avventura dell’Isola dei Famosi, poi, il ragazzo ha svelato anche come ha conosciuto Alessandro. A tal riguardo, ha detto di averlo visto in tv durante la pandemia e di esserne rimasto molto colpito.

Così ha cominciato a mettere dei like strategici sui social e a commentare delle sue dichiarazioni. Un giorno, poi, Cecchi Paone ricambiò il segui su Instagram e gli mandò un messaggio. A quel punto, allora, i due presero un appuntamento e uscirono insieme. Quella sera fu splendida, sta di fatto che da quel momento in poi non si sono più separati ed hanno capito di essere fatti per stare insieme.